'Не реагировать на взрывы и выстрелы': в Генштабе показали, как тренируется 47 ОМБр 'Магура'. Фото

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины продолжают проходить тренировки. Во время них наши защитники выполняют разные типы задач, чтобы подготовиться к боевым действиям.

Видео дня

Кадры по учениям опубликовали на странице на 47-й ОМБр "Магура" в Facebook. Снимками также поделились на официальной странице Генштаба ВСУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Не реагировать на взрывы, выстрелы и слаженно отрабатывать боевые задачи – это все о психологической полосе препятствий", – сказано в сообщении.

В 47-й ОМБр отметили, что их военнослужащие улучшают не только свои физические навыки, но и тренируют моральную устойчивость перед боями с врагом.

Командиром 47-й отдельной механизированной бригады 2022 года был назначен майор Александр "Стафф" Сак. Его заместителем стал Иван "Бескид" Шаламага, который ранее командовал подразделением, когда тот еще имел статус батальона. Пост главного мастер-сержанта 47 ОМБр занимает Валерий Маркус.

Как сообщал OBOZREVATEL, на севере страны украинские воины отрабатывают тактику и готовятся к условиям реального боя психологически. На специальных полигонах для защитников создали условия, максимально приближенные к боевым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!