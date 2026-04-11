Не 'Шахеды': в ООН назвали оружие, от которого чаще всего гибнут гражданские украинцы

Основной причиной гибели гражданских в Украине остаются удары дальнобойным оружием, в частности ракетами и дронами. В то же время самым смертоносным оружием для украинцев в течение марта этого года стали дроны малой дальности.

Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR). По данным организации, количество жертв от атак БПЛА вблизи линии фронта продолжает расти.

Статистика за март

В марте 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 211 гражданских, еще 1206 получили ранения. Это почти вдвое (на 49%) больше, чем в феврале этого года, и на 29% больше, чем в марте прошлого. Общий уровень потерь стал самым высоким с июля 2025 года.

В ООН отметили, что удары дальнобойным оружием – ракетами и беспилотниками – остаются главной причиной жертв среди гражданских, составляя 36% от общего количества. Большинство таких случаев фиксируют в городах и населенных пунктах, удаленных от линии фронта.

В то же время дроны малой дальности стали второй по масштабам причиной потерь и именно они вызвали наибольшее количество погибших в марте – 66 человек. Такие атаки также остаются основной угрозой для гражданских вблизи линии боевого соприкосновения.

Ситуация на прифронтовых территориях

В целом ежедневные удары вблизи линии фронта с применением дронов малой дальности, артиллерии и авиабомб вызвали 63% всех жертв среди гражданских. При этом непропорционально пострадали люди старшего возраста – они составляют половину погибших и 40% раненых.

В отчете отмечается, что 97% всех случаев гибели и ранений произошли на подконтрольной Украине территории. В целом гражданские пострадали в 19 регионах и городе Киев.

Кроме того, в первом квартале 2026 года количество жертв среди гражданских выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ООН также подчеркнули, что удары российских войск по энергетической, железнодорожной и портовой инфраструктуре существенно усложняют жизнь населения и повышают риски для гражданских, в частности из-за нарушения эвакуации и поставки необходимых ресурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ООН заявили, что с начала полномасштабной российской войны погибли 15 364 гражданских украинцев. Среди них 775 – дети.

