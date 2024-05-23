'Не скажу, что все просто': Юсов рассказал, как украинцы могут попасть на службу в ГУР. Видео

Если человек, который пока не служит в армии, хочет попасть в подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, он может подать онлайн заявку на сайте ведомства. Хотя оказаться в рядах украинской военной разведки достаточно непросто.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. В частности, он ответил на вопросы зрителей, как попасть в ГУР, "если ты простой парень и сейчас не в армии".

По словам Юсова, на сайте ГУР есть раздел "карьера".

Перейдя туда, можно подать заявку онлайн.

"Во-первых, каждому, кто задал такой вопрос и интересуется, уже отдельная благодарность, респект и уважение. Если есть действительно желание, есть сайт Главного управления разведки, там есть раздел "карьера", можно нажать, и дальше – анкета, общение..." – сказал он.

В то же время попасть в военную разведку не так просто, предупредил спикер.

"Не скажу, что все просто, есть проверки. Нужен соответствующий уровень подготовки, мотивации, профессионализма, но это возможно", – рассказал Юсов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 мая руководитель ГУР Кирилл Буданов обнародовал обращение ко Дню Героев. Он пообещал, что враг заплатит высокую цену за свою агрессию.

– Буданов также посетил передовые позиции на Харьковщине, где продолжаются жесткие бои с врагом, и вручил награды разведчикам, отличившихся профессионализмом и мужеством в боях.

– По словам Андрея Юсова, события на пограничье не свидетельствуют о наступлении врага на Харьков, а планы оккупантов по Сумщине известны украинскому военному руководству.

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