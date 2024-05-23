'Отличились профессионализмом и смелостью': Буданов на передовой наградил украинских разведчиков. Видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов посетил передовые позиции в Харьковской области, где продолжаются жесткие бои с врагом. Там он провел брифинги с офицерами, участвующими в оборонной операции.

Об этом сообщили в Telegram-канале ГУР МО Украины. Кроме того, на передовой Буданов наградил государственными наградами разведчиков, отличившихся профессионализмом и мужеством во время боев с оккупантами.

Генерал-лейтенант вместе с офицерами разведки обсудили текущую ситуацию на поле боя, будущие намерения россиян и меры по их срыву.

"Начальник украинской разведки провел брифинги с участвующими в оборонной операции офицерами. Обсудили реальную ситуацию, намерения врага и шаги для их срыва.

Также Кирилл Буданов посетил наши передовые позиции в области – там же и вручил награды воинам, отличившимся профессионализмом и смелостью во время боев с моск*витами", – говорится в сообщении.

Ранее представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что события на пограничные пока не свидетельствуют о наступлении российских захватчиков на Харьков. А планы россиян по Сумщине известны украинскому военному руководству.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, 22 мая войска РФ продолжили наступательные операции в районе Липцев и заявляли о незначительном продвижении там, а также у Зеленого. Однако военные аналитики говорят, что подтвержденных изменений на этой линии фронта за прошедшие сутки не было.

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