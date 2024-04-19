'Не смог остаться в стороне': в Днепре 14-летний подросток помогал спасать пострадавших после атаки РФ. Фото и видео

В Днепре, по которому страна-террористка ударила ракетами с утра 19 апреля, разрушив многоквартирный дом, люди объединяются вокруг общей беды. На месте "прилета" сплотились неравнодушные горожане и помогают спасателям. Среди них 14-летний подросток Тимофей, уже не впервые приобщающийся к ликвидации последствий российских атак.

О нем рассказал глава Днепровской ОВА Сергей Лысак. Местные журналисты также пообщались с юным спасателем.

Тимофей живет недалеко от пятиэтажки, в которую попал вражеский снаряд. Он сразу прибежал на место трагедии и стал помогать спасателям. Юноша помогал выводить пострадавших из метро, подносил питьевую воду спасателям, помогал сотрудникам ГСЧС разворачивать штаб.

И это не первый раз, когда Тимофей помогает спасателям, у него уже есть опыт ликвидации последствий ракетного удара.

"Присоединялся к ликвидации последствий ракетного попадания в дом на Победе. Тогда достал из-под завалов трех человек. За это даже получил награду. Не смог остаться в стороне и сейчас", – рассказал о подростке Сергей Лысак.

Сам Тимофей рассказал журналистам, что в тот раз вытащил раненую женщину из кучи стекла, а также нашел в завалах мужчину без сознания и позвал медиков. Еще одну женщину спас от попадания под обрушившуюся плиту, вовремя предупредив ее, сказав отойти назад.

"Очень жаль людей, все задымлено, очень тяжело дышать, в глаза летит пыль... Я горжусь нашими спасателями и всеми коммунальными службами, они проделывают очень большую работу для нашей страны", - говорит юноша.

Российские террористы никогда не смогут сломать украинцев, которые, как никто, умеют объединиться вокруг общей беды, подчеркнул председатель ОВА Сергей Лысак. Он также заверил, что никто из жильцов изуродованных квартир не останется без поддержки.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 19 апреля Россия массированно атаковали Днепр и область, под удар попала пятиэтажка, а также объекты УЗ, из-за чего приостановил работу вокзал. Есть погибшие и пострадавшие – три человека погибли, 25 получили ранения.

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