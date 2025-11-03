Не спецназовцы: Зеленский назвал главный "забор" для армии РФ на фронте

На Покровском направлении главным барьером для оккупационной армии являются наши Десантно-штурмовые войска, морская пехота и механизированные бригады. Спецназовцы ССО, ГУР или "Альфы" СБУ тоже большие молодцы, но нельзя утверждать, что только одни они противостоят врагу и стабилизируют ситуацию.

Президент Владимир Зеленский высказался об этом в понедельник, 3 ноября, во время общения с прессой. Журналистка хотела узнать, как спецоперация Главного управления разведки МО Украины с высадкой десанта изменила ситуацию в Покровске. Отвечая, глава государства обратил внимание на вклад всех подразделений в оборону города и окрестностей.

"Была высадка, у нас есть спецназовцы, которых задействует Генштаб в любых операциях. Безусловно, об этом надо немного говорить", – сказал он, не раскрыв деталей работы разведчиков в Покровске. По его словам, к операции в городе были привлечены до 20 ГУРовцев.

"То есть вы понимаете, когда мы говорим о тысячах наших [воинов] Вооруженных сил, очень важно с уважением к ним относиться", – отметил президент, подчеркнув, что обычные военные тоже выполняют существенные задачи.

Зеленский заявил, что спецназовцы – все молодцы, "но мы должны с вами понимать, что ДШВ, морпехи, штурмовики и те бригады механизированные, о которых я вам сказал, – это главный на сегодня "забор" для русских на Покровском направлении".

Он добавил, что по всей линии фронта происходят специальные операции различного характера.

"Просто кое-что вы видите, а кое-что не видите. Есть бригады, которые столько всего сделали – но мы их не видим... Мы благодарны всем. Такое существо, как "российская армия" (а особенно 170 тысяч личного состава на Покровском направлении, плюс они хотят [отправить туда] дополнительные силы), не может ни один спецназовец победить. Это просто невозможно. Только Вооруженные силы Украины могут это сделать с поддержкой всех других Сил обороны", – сказал президент.

Как писал OBOZ.UA:

– В 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск заявили, что операция по очистке Покровска от оккупационных подразделений продолжается. Силы обороны последовательно сужают присутствие врага в городе и препятствуют его планам перекрыть ключевую дорогу к Родинскому.

– Украина "уже практически потеряла Покровск", утверждает волонтер и основатель фонда "Повернись живим" Виталий Дейнега. Соседний Мирноград, убежден он, тоже нет смысла держать из-за потери безопасных логистических путей.

