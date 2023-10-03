'Не так просто, как показывают в телевизоре': участники штурма рассказали, какой ценой освобождали Клещиевку, и показали кадры реальных боев. Видео

Украинские военные, участники боев за населенный пункт Клещиевка в Донецкой области рассказали, какой ценой освобождали поселок. Бойцы подчеркнули, что все было "не так просто, как показывают в телевизоре".

Об этом говорится в сюжете "Радио Свобода", в котором показали кадры реальных боев. Бойцы рассказали, что самое страшное во время боев – это работа артиллерии противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Когда ты сидишь в подвале со своими побратимами, уже на откате, и враг знает, что ты конкретно на этом подвале, и насыпает. Насыпает 40 минут, час, причем насыпает из всего. Ты слышишь, как валятся здания, которые расположены в 10 метрах от этого погреба, как плита в погребе прогибается и сыплется штукатурка. Это было страшно", – вспоминает один из бойцов.

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Военные поделились, что все уже устали и очень хотят вернуться домой, к родным.

"Звонишь жене, а ты мокрый, грязный, злой, голодный, уставший. Но, вы знаете, это дорогого стоит – пообщаться с женой, услышать ее голос... Ты знаешь, что ты воюешь ради своей семьи в первую очередь", – отметил один из бойцов.

Другой отметил, что главная мотивация – не пустить врага в центр и на запад Украины, чтобы там люди не узнали, что такое настоящая война, как это произошло на востоке.

В то же время военный поделился, что среди них часто бывает так, что когда возвращаешься домой, хочется снова уехать на войну. Причина в том, что бойцы сталкиваются с непониманием со стороны гражданских, а откровенно поговорить могут только с побратимами.

Напомним, ранее видео боев за Клещиевку показали украинские десантники. Во время выполнения боевых задач защитники пленили много российских оккупантов. Преодолевая трудности, десантники вошли в населенный пункт под вражеским огнем и начали уничтожать захватчиков.

Многих россиян удалось взять в плен. Десантники вспоминают, что пленные оккупанты всегда рассказывают, что якобы "не стреляли, никого не убивали" и вообще не знают, зачем приехали в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Село Клещиевка к югу от Бахмута было освобождено 17 сентября. После этого Силы обороны продолжили успешные наступательные действия на других участках Бахмутского направления. Также воины провели ограниченные наземные атаки на линии Авдеевка – Донецк и продвинулись дальше к востоку от Красногоровки.

– Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фото с украинскими воинами в Клещиевке, которые держат государственный флаг и боевые флаги своих подразделений, на фоне разрушенного здания. Он написал, что "Украина всегда возвращает свое".