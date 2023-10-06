'Не таким должен был быть конец': сеть растрогала история жизни погибшего украинского защитника. Видео

Каждый день украинские военные рискуют своей жизнью и здоровьем, защищая гражданское население и выбивая российских захватчиков с оккупированных территорий. Многие из наших воинов, встав на защиту Украины, оставляют дома своих детей, любимых, родителей, родных и близких. Все они с замиранием сердца ждут возвращения Героя домой, однако, к сожалению, далеко не все истории имеют счастливый конец.

Одна из них на днях до слез растрогала украинцев. В сети опубликовали ролик с историей жизни одного из украинских военнослужащих (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он состоит из кадров, на которых запечатлены простые моменты радости: праздники, взросление сына, дни рождения, встречи с близкими, объятия и улыбки. Также на видео показано кратковременное воссоединение семьи уже во время полномасштабной войны, которого все с нетерпением ждали.

Видео дня

Однако в следующий раз воин вернулся домой уже на щите – он погиб в боях с российскими оккупантами. "Не таким должен был быть конец", – сказано в ролике.

"Как это больно", "Каких людей теряем…бесконечное сожаление и скорбь", – писали в комментариях украинцы. Они возмущались тем, что Украина ежедневно теряет на фронте лучших людей, а некоторые в мире тем временем думают, нужно ли давать нам больше оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне против России Украина потеряла еще одного своего защитника – в боях за освобождение Запорожской области погиб Ярослав Чубар с Закарпатья. Почти два месяца бойца считали пропавшим без вести.

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