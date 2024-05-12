Не только Харьковщина: на фронте произошло 146 боевых столкновений – Генштаб

За сутки на фронте в Украине зафиксировано 146 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. Только на одном Покровском направлении Донецкой области наши защитники отбили 30 атак врага.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 12 мая. Горячее было также на Времевском, Краматорском, Лиманском и Купянском направлениях.

В то же время авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции РЭБ, 1 пункту управления БпЛА и 15 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

Оккупанты нанесли 6 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 41 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть разрушения и раненые среди гражданского населения.

В приграничных районах Черниговской и Сумской областей противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Углы, Гремяч Черниговской области; Кондратовка, Запсилье, Мирополье Сумской области.

На Харьковском направлении враг совершил 10 атак в районах населенных пунктов Лукьянцы, Глубокое, Волчанск, Бугроватка Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гранов, Липцы, Веселое, Нескучное, Старица, Заречное, Зеленый Яр, Гонтаревка, Томаховка, Юрченково, Волчанск Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Липцы, Нескучное, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины отразили 9 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Андреевка Луганской области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 15 атак в районах населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Северском направлении Силы обороны отразили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Раздолевка Донецкой области. Оккупанты ударили из авиации в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали населенные пункты Выемка, Раздолевка, Переезное Донецкой области.

На Краматорском направлении наши воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Григоровка, Новый, Андреевка и южнее Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Калиновка, Часов Яр, Клищиевка Донецкой области.

На Торецком направлении враг наступательных действий не вел, однако нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбили 30 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Сокол, Новопокровское, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александрополь, Воздвиженка, Волче, Новоселовка Первая Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Евгенивка, Сокол, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны удерживают врага в районе Красногоровки. Там оккупанты при поддержке авиации 4 раза пытались прорвать оборону наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Острое, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.

На Времевском направлении украинские бойцы отразили 16 атак в районах населенных пунктов Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Урожайное и Старомайорское Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении враг штурмовых действий не вел, но обстреливал из артиллерии и минометов села Красное и Зеленый Гай Запорожской области.

В Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Приднепровском направлении враг не вел атаки, однако нанес авиационный удар в районе населенного пункта Львовое Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Николаевка, Ольга, Львов, Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ГУР Андрей Юсов сообщил, что оккупанты начали наступление на Харьковскую область по графику, о котором ранее информировало Главное управление разведки Минобороны Украины. На сегодняшний день принимаются все необходимые меры, чтобы сорвать планы врага.

– В ISW сообщили, что оккупанты добились успехов на севере Харьковской области и частично на линии фронта Купянск – Сватово – Кременная. Также захватчики прошли в сторону Часового Яра, продвинулись вперед от захваченных Авдеевки и Донецка.