'Не только оружие и техника, но и обучение': Блинкен заверил, что США и партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил, что в настоящее время Соединенные Штаты вместе с своими союзниками и партнерами рассматривают все просьбы Украины о предоставлении поддержки для внедрения новых вооруженных систем, включая ракетные. Он также подчеркнул, что при рассмотрении этих запросов учитывается потенциальный вклад в развитие украинских вооруженных сил, чтобы они могли эффективно противостоять любой возможной угрозе агрессии в будущем.

Об этом он заявил на совместной с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Вашингтоне. Блинкен также отметил, что Украина сама определяет свои цели в использовании западных образцов вооружений.

"Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент", – отметил глава американской дипломатии, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.

При этом, согласно его заявлению, также учитывается, как это может способствовать будущему развитию украинских вооруженных сил, чтобы они могли успешно сдерживать любую потенциальную агрессию.

"Поэтому постоянно рассматриваются разные системы", – подчеркнул Блинкен.

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Он подчеркнул, что важно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение для эффективного применения и обслуживания этих сложных систем. Поэтому, по его словам, учитываются все факторы.

"Могу просто сказать, что любая обсуждаемая система, в том числе в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении, если речь идет о том, что украинцы попросили нас посмотреть, и мы это делаем", – отметил госсекретарь США.

Блинкен также отметил, что Украина сама определяет свои цели в использовании западных образцов вооружений. По его словам, Соединенные Штаты не стимулируют и не обеспечивают Украину средствами для проведения операций за ее пределами.

Ранее сообщалось, что США с начала полномасштабной войны предоставили Украине $66,2 млрд помощи. С такой суммой Украина является безоговорочным лидером в списке получателей помощи от США. Кроме того, эта сумма – рекорд со времен Второй мировой войны и Плана Маршалла.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Соединенных Штатов ввели санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции за помощь России в обходе ограничений. Такое решение было принято в щепетильный для отношений США и Турции момент.

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