Не только ''Валера'': украинские пограничники устроили троллинг высшего уровня беларуским коллегам. Видео

Украинские пограничники продолжают троллить белорусских коллег. На одном из участков украинско-беларуской границы сотрудники Госпогранслужбы установили флаг Украины и бело-красно-белый флаг свободной Беларуси, за который режим самопровозглашенного президента РФ Александра Лукашенко бросает людей за решетку.

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Видео с установлением флагов на границе опубликовал представитель Одесской областной военно-гражданской администрации Сергей Братчук. Поступок украинских пограничников он назвал "троллингом наивысшего уровня".

На опубликованных кадрах виден украинский участок границы между Беларусью и Украиной в районе Житомирской области. По дороге, перегороженной металлическими противотанковыми "ежами", идут украинские пограничники. Они несут с собой сине-желтый и бело-красно-белый флаги.

На самом заметном для беларуских пограничников месте украинские пограничники устанавливают оба флага. Теперь они будут развеваться напротив установленного ранее у украинского КПП борда с надписью "Оккупантам не место на украинской земле!".

"Троллинг высочайшего уровня!" – прокомментировал события на видео Братчук.

Бело-красно-белый флаг является историческим национальным флагом Беларуси. В 1918 году он был флагом Беларуской Народной Республики, в 1991-1995 годах - государственным флагом Республики Беларусь.

Для беларуских активистов он стал символом свободной и независимой Беларуси – в отличие от красно-зеленого флага, который считается государственным символом лукашенковской Беларуси, благодаря самопровозглашённому президенту фактически потерявшей суверенитет и ставшей "колонией" Российской Федерации.

С 2020 года флаг часто использовался митингующими в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской, а позже, после подтасовки результатов выборов 2020 года — на крупных акциях протеста по всей Беларуси и за рубежом.

В мае 2021 года беларуское ГУ по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД предложило отнести бело-красно-белый флаг к нацистской символике.

Это решение не было принято, сейчас официального запрета использовать именно бело-красный вариант в Беларуси нет, но есть ограничения: во время шествий и демонстраций, а также официальных спортивных матчей не должны использоваться флаги, отличные от государственного.

На практике же за использование или хранение этого флага в Беларуси можно угодить за решетку.

Напомним, ранее беларуские пограничники пожаловались на "издевательство" со стороны украинских коллег из-за того, что украинцы в зоне видимости беларусов повесили на дереве чучело в форме российского солдата. Его, отметили обиженные беларусы, украинские пограничники назвали "Валерой".

На "давление" со стороны украинских защитников границы беларусы дали "мощный ответ": на границе с Беларусью появились билборды с флагом США и провокационными надписями. Так, пограничники союзницы РФ в агрессии против Украины заявили, что "помогут украинцам найти настоящих оккупантов" и к чему-то приплели Вторую мировую войну, хотя ныне, в отличие от событий середины прошлого столетия, Беларусь явно выступает не на правильной стороне истории.