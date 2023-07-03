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"Не только выстояли, но и сохранили имеющийся потенциал": Наев поздравил украинских зенитчиков с праздником. Видео

Дарья Дурова
War
3 минуты
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3 июля украинские зенитчики отмечают свой праздник

3 июля, в День зенитно-ракетных войск Украины, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил защитников нашего неба с профессиональным праздником. Генерал-лейтенант поделился патриотическим видео с украинскими зенитчиками и их военной техникой.

Видео дня

Ролик был обнародован в Facebook-аккаунте Наева. Отметим, что День ЗРВ был введен в Украине в 2011 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

ЗРК Бук на вооружении ВСУ
Украинские зенитчики празднуют День ЗРВ
Зенитно-ракетные войска предназначены для прикрытия войск от ударов противника с воздуха

Наев подчеркнул, что защита неба – это первоочередная и приоритетная задача Сил обороны. "Ведь от профессиональных действий воинов-ракетчиков зависит эффективное функционирование как важных стратегических объектов, так и бесперебойная работа предприятий и гражданской инфраструктуры", – отметил генерал-лейтенант.

День зенитно-ракетных войск Украины
Зенитные системы, охраняющие небо над Украиной
Зенитчики за работой

Он указал на то, что российские оккупанты пытались уничтожить украинские ЗРВ, но эта задача провалилась.

"С начала полномасштабного вторжения вы не только выстояли, но и сохранили имеющийся противовоздушный потенциал, уничтожая врага там, где по всем расчетам и прогнозам нелепых экспертов вас уже давно не существовало!" – заявил Наев.

Украинские зенитчики показали, что могут противостоять угрозам со стороны РФ

По его словам, когда наших воинов усилила современная техника, переданная Западом, эффективность поражения вражеских воздушных целей стала почти 100-процентной. Над Украиной появился надежный щит, защищающий граждан.

"Уважаемые боевые побратимы! Поздравляю вас с Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины. Вы – наши стражи неба, наше спокойствие и защита! Слава Украине! Вместе победим!" – подытожил генерал-лейтенант.

Наев поздравил с Днем ЗРВ

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска России в ночь на 3 июля совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине.

– Противник применил 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами было ликвидировано 13 беспилотников оккупантов.

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