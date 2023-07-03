"Не только выстояли, но и сохранили имеющийся потенциал": Наев поздравил украинских зенитчиков с праздником. Видео

3 июля, в День зенитно-ракетных войск Украины, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев поздравил защитников нашего неба с профессиональным праздником. Генерал-лейтенант поделился патриотическим видео с украинскими зенитчиками и их военной техникой.

Видео дня

Ролик был обнародован в Facebook-аккаунте Наева. Отметим, что День ЗРВ был введен в Украине в 2011 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Наев подчеркнул, что защита неба – это первоочередная и приоритетная задача Сил обороны. "Ведь от профессиональных действий воинов-ракетчиков зависит эффективное функционирование как важных стратегических объектов, так и бесперебойная работа предприятий и гражданской инфраструктуры", – отметил генерал-лейтенант.

Он указал на то, что российские оккупанты пытались уничтожить украинские ЗРВ, но эта задача провалилась.

"С начала полномасштабного вторжения вы не только выстояли, но и сохранили имеющийся противовоздушный потенциал, уничтожая врага там, где по всем расчетам и прогнозам нелепых экспертов вас уже давно не существовало!" – заявил Наев.

По его словам, когда наших воинов усилила современная техника, переданная Западом, эффективность поражения вражеских воздушных целей стала почти 100-процентной. Над Украиной появился надежный щит, защищающий граждан.

"Уважаемые боевые побратимы! Поздравляю вас с Днем зенитных ракетных войск Воздушных сил ВС Украины. Вы – наши стражи неба, наше спокойствие и защита! Слава Украине! Вместе победим!" – подытожил генерал-лейтенант.

Как писал OBOZREVATEL:

– Оккупационные войска России в ночь на 3 июля совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине.

– Противник применил 17 ударных дронов Shahed-136/131. Силами и средствами ПВО в небе над разными регионами было ликвидировано 13 беспилотников оккупантов.

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