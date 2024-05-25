'Не ведитесь на кремлевские сказки': глава МИД Чехии призвал партнеров по НАТО усилить поддержку Украины

Еще вчера российский диктатор Владимир Путин сигнализировал миру о желании "заморозить войну", а сегодня его военные преступники ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Именно поэтому верить "сигналам" с российской стороны нельзя.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он заверил, что снова будет призывать партнеров по НАТО усилить поддержку Украины.

"Пятница. Кремлевский царь якобы сигнализирует, что хочет мира. Суббота – бомбардировка гипермаркета, полного гражданских. Не ведитесь на кремлевские сказки", – отметил Липовский.

Дипломат добавил, что на министерской встрече НАТО в Праге на следующей неделе будет просить своих коллег "усилить поддержку сдерживания российского империализма".

Ранее несколько известных западных изданий со ссылкой на российские анонимные источники рассказали, что Путин якобы хочет заморозить войну в Украине – в пределах нынешних линий фронта. Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснили такие заявления тем, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии.

Напомним, что в Швейцарии состоится саммит по достижению мира в Украине уже в этом июне. РФ на конференцию не приглашена, в отличие от ряда нейтральных стран.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 25 мая, Харьков весь день находился под обстрелами российских террористов. Военные преступники ударили по строительному гипермаркету, Центральному парку и району плотной жилой застройки. Всего в результате этих атак пять человек погибли и 54 получили ранения, еще 4 пропали без вести. Все российские цели – исключительно гражданские объекты.

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