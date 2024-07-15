Не время: Зеленский сказал, когда будет уместно оценивать деятельность Сырского. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось столкнуться с серьезными вызовами из-за недостаточной поставки западного вооружения. Однако под его руководством произошла успешная контратака против российских войск в Харьковской области.

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Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, где присутствовала главная редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Сырский стал перед важным испытанием, поскольку Украина почти 8 месяцев ждала оружия и голосования по пакету помощи.

"Это очень серьезный вызов. Я не хочу сравнивать. Я ко всем отношусь с соответствующим уважением. Каждый выполняет или выполнял свои задачи на своем месте. Сложно сказать, что было бы, если бы не сменилось руководство в армии", – заявил Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто работает и защищает Украину, и подчеркнул, что не желает вовлекать эти вопросы в полемику, поскольку это касается послевоенного периода.

Зеленский также отметил, что не считает, что без Сырского не было бы прорыва российских войск в Харьковской области.

"Я считаю, что он (прорыв, – ред.) был бы, потому что этого хотели россияне. У них была задача зайти и оккупировать Харьков", – сказал он.

Дополнительно, по словам главы государства, у Сырского большой плюс в том, что он хорошо знает Харьков. Его опыт был ключевым. Успешная операция в Харьковской области произошла под его командованием.

"Плюс велик в ситуации относительно Сырского, что он знает Харьков. И это не мало. Он отвоевывал его. И успешная операция была в Харьковской области именно под его командованием. И это плюс. Но опять-таки мне сложно сравнивать. Остановили - молодцы .Не дали оккупировать Харьков без пакета – молодцы. Не дали оккупировать Харьков без пакета – молодцы. А уже будем с деталями разбираться (потом, – ред.)", – резюмировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану. По его словам, на новых рекрутах не хватает тренировочных площадок.