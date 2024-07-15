'Не хватает тренировочных площадок': Зеленский рассказал о темпах мобилизации в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что мобилизация в Украине идет по плану. По его словам, на новых рекрутов не хватает тренировочных площадок.

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Об этом глава государства рассказал на встрече с журналистами, где присутствовала главный редактор OBOZ.UA Леся Гасич. Президент также отметил, что в Украине недостаточно тренировочных площадок.

"Военные говорят, что все идет согласно их плану. Происходит расширение тренировочной базы за границей. Это одно из решений нашего двустороннего соглашения с Польшей", – сказал глава государства.

Так президент ответил на вопрос, как он оценивает ход мобилизации в Украине после двух месяцев с момента вступления в силу нового закона.

Отметим, что 16 июля – последний срок, когда военнообязанные могут обновить свои военно-учетные данные. После 16 июля им будет грозить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Чтобы избежать штрафа, военнообязанный гражданин должен предоставить документальное или иное подтверждение того, что он не мог обновить свои данные в течение отведенных законом 60 дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ждет военнообязанных, которые не обновят данные до 16 июля. Также мы публиковали разъяснения относительно того, обязательно ли обновлять данные людям с пожизненной инвалидностью.