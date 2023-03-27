"Не все могли сказать "Слава Украине", как мой сын": мать погибшего Александра Мациевского назвала всех защитников Героями. Видео

Прасковья Демчук – мать снайпера 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТрО Черниговской области Александра Мациевского, которого безоружным расстреляли российские оккупанты, – сказала, что считает Героями Украины всех воинов, защищающих страну. Она призналась, что переживает за всех военнослужащих, которые находятся на фронте.

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Соответствующее видео 26 марта опубликовал в Telegram Антон Геращенко, бывший советник министра внутренних дел. Он посетил маму Мациевского в городе Нежин Черниговской области (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

О подвиге снайпера, который смело сказал россиянам "Слава Украине", глядя в глаза смерти, узнал весь мир. Он получил звание Героя посмертно.

"Все воины, которые взяли в руки оружие и защищают Украину, они все Герои Украины! Мой сын успел сказать "Слава Украине", а много кто и не успел сказать..." – считает мать солдата.

Она добавила, что очень волнуется и переживает за всех украинцев, которые воюют на фронте, находятся таких горячих точках, как Бахмут, и в других населенных пунктах.

Геращенко также показал кладбище, где покоится Мациевский. На Аллее Героев в Нежине похоронены уже 75 украинских военнослужащих (по состоянию на 26 марта 2023 года).

Напомним, что 12 марта СБУ официально подтвердила имя нашего защитника, который попал в плен к врагу и которого безоружным расстреляли захватчики за слова "Слава Украине". В этот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что присвоил Мациевскому звание Героя Украины.

Мациевский Александр Игоревич служил в 119-й отдельной бригаде ТрО Черниговской области. По информации СБУ, воина убили 30 декабря 2022 года в районе населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Тело вернули домой в феврале 2023-го.

Как писал OBOZREVATEL:

– Воин ТрО Мациевский был гражданином Молдовы. Официальный Кишинев "резко осудил" убийство и заявил, что казнь военного оккупантами можно квалифицировать как военное преступление и грубое нарушение международных гуманитарных законов.

– Командир Мациевского рассказал, что Герой в тот роковой день вместе со своей группой выдвинулся на задание и вступил в бой с преобладающими силами противника в Донецкой области. Все пять украинских воинов, которые были в группе, погибли.

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