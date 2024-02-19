Не является заменителем членства Украины в НАТО: что означают договоры безопасности Украины с Францией и Германией

Соперничество Франции и Германии с Британией за влияние на Восточную и Центральную Европу и историческая конкуренция между Парижем и Берлином во многом определили не только содержание соглашений о безопасности с Украиной, но и время их подписания. Французский и немецкий лидеры заключили их с президентом Украины в первый день конференции безопасности в Мюнхене.

Об этом пишет обозреватель отдела международной политики "Зеркала недели" Владимир Кравченко. По его словам, эти соглашения не являются заменителем членства Украины в НАТО и не содержат гарантий безопасности.

"Также они не оградят нас в будущем и от новой агрессии России. Указанные соглашения направлены на усиление обороноспособности нашей страны", – отмечает автор.

По его мнению, украинские власти, не ожидая в ближайшее время даже приглашения на членство в НАТО, стремятся создать сеть международных гарантий, способную обеспечить военную, экономическую и политическую поддержку со стороны западных партнеров, а также повысить цену вторжения для страны-агрессора.

С этой целью Украина намерена подписать соглашения о безопасности с около тридцатью странами, которые присоединились к декларации "Большой семерки", подписанной в Вильнюсе. В Офисе президента также надеются, что в то время, когда предоставление финансовой и военной поддержки со стороны Соединенных Штатов оказывается под вопросом, соглашения о безопасности с Великобританией, Францией, Германией подтолкнут Вашингтон к выделению помощи Украине.

Впрочем, как отмечает обозреватель, маловероятно, что этот фактор примут во внимание в Конгрессе США, где идет ожесточенное противостояние между демократами и республиканцами. В то же время, Украина ведет переговоры с администрацией Соединенных Штатов о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, которое может быть готово к подписанию уже в марте.

При этом Киев надеется, что она может стать не менее амбициозной, чем соглашение с Великобританией.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и Франция по итогам встречи президентов двух стран подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности сроком на десять лет – оно будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. В рамках соглашения Париж дополнительно выделит 3 млрд. евро на военные нужды Украины в течение 2024 года.

Отметим, что в пятницу, 16 февраля, аналогичное соглашение Украина также подписала с Германией.

12 января Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак в Киеве подписали двустороннее соглашение по гарантиям безопасности. Великобритания стала первой страной Запада, подписавшей такой документ с Украиной. В британском правительстве назвали соглашение историческим. Риши Сунак также объявил о пакете помощи Украине на 2,5 млрд фунтов – рекордный с начала полномасштабного вторжения.

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