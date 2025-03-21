'Не защитят Украину': Зеленский объяснил, почему скептически относится к войскам под эгидой ООН. Видео

Президент Владимир Зеленский скептически относится к миротворческим войскам под эгидой ООН. По его мнению, они не оградят Украину от будущих посягательств диктатора Владимира Путина.

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Об этом украинский лидер сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом, 21 марта. Он добавил, что Украина продолжает поддерживать разумные отношения с ООН, передает корреспондент OBOZ.UA.

"При всем уважении, ООН нас не защитит от оккупации или желания Путина прийти снова. Мы не видим ООН как альтернативу контингенту или гарантии безопасности. Мы поддерживаем разумные логические отношения с Организацией Объединенных Наций, с представителями и генсеком, но это не может быть альтернативой гарантии безопасности", – подчеркнул президент.

По его словам, Украине нужно иметь серьезное вооружение, армию и разведку, чтобы противостоять России.

"В ООН не будет ни одного мандата защищать, если Путин снова придет с войной к нам, здесь есть вопрос будет ли такой мандат – Ред.) у контингента, пока нет ответа на этот вопрос, но безусловно, когда есть понятные войска, есть ПВО, корабли, самолеты и есть серьезная армия, есть реальная разведка наших партнеров здесь в Украине, то пойти против такой инфраструктуры очень опасно для россиян", – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, Чехия и дальше останется лидером инициативы по поиску боеприпасов для украинской армии, а также поможет в восстановлении шести больниц. Украина и ее партнеры должны совместными усилиями вынудить РФ уважать международное право.

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