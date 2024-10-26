'Не знаем, с какой целью': в Белом доме допустили, что РФ бросит военных КНДР в Курскую область

В администрации американского президента Джо Байдена допускают, что Россия может отправить военных из Северной Кореи в Курскую область, где Силы обороны Украины проводят операцию. В то же время в Белом доме не знают, что именно военные Ким Чен Ына могли бы там делать.

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Об этом на брифинге в пятницу, 25 октября, сказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, в США полагают, что "некоторые северокорейские войска могут появиться в районе Курска".

"Возможно, даже вероятно, что, по крайней мере, некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", – заявил чиновник.

Ранее Кирби говорил, что у Вашингтона есть информация о том, что военные КНДР присутствуют на трех военных базах на территории России. Речь идет про "несколько тысяч" солдат. Однако, по словам представителя Белого дома, у США нет информации об их подготовке и возможном участии в войне против Украины.

Отметим, что разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. А руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения армии РФ.

Ранее Кирби сказал, что если военные КНДР будут воевать в составе российской оккупационной армии против Украины, то станут законными целями для ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский поделился данными разведки, которая утверждает, что северокорейские военные появятся на фронте уже 27-28 октября, поэтому мир должен решительно реагировать на этот "экскалационный шаг" уже сейчас.