'Это эскалационный шаг': Зеленский обнародовал данные разведки, когда Россия бросит солдат КНДР на фронт

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Речь шла о ситуации на фронте, в частности, на Покровском, Кураховском, Лиманском направлениях, а также ходе операции Украины в Курской области РФ.

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Об этом говорится в сообщении Зеленского. Глава государства также поделился данными разведки, которая утверждает, что северокорейские военные появятся на фронте уже 27-28 октября, поэтому мир должен решительно реагировать на этот "экскалационный шаг" уже сейчас.

Главком ВСУ доложил президенту о ситуации на линии фронта. Особенно напряженная она на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, поэтому им высшее военно-политическое руководство государства уделяет особое внимание.

"В Донецкой области тяжело, но наши боевые бригады держат позиции и делают все возможное для уничтожения оккупанта", – заявил Зеленский.

Отдельной темой доклада стала реализация Курской операции Сил обороны.

"Реализуем наши задачи. Буферная зона на российской территории оберегает Украину от российских попыток расширения войны на востоке нашего государства и обеспечивает ощутимые российские потери. Главнокомандующий доложил о выполнении задач нашими подразделениями в определенных районах Курской области", – лаконично очертил текущее положение дел в зоне боевых действий на российской территории Зеленский.

Также важной темой в настоящее время является привлечение Россией военных из Северной Кореи. Сырский доложил президенту о последних данных украинской разведки по поводу того, когда они появятся на передовой.

"По информации разведки, уже 27-28 октября первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий. Это очевидный эскалационный шаг России, который имеет значение, в отличие от всей той дезинформации, которой много звучало в Казани (на саммите БРИКС. – Ред.) в эти дни", – подчеркнул Зеленский. .

Он добавил: наступление РФ на востоке Украины и то, что она вовлекает в агрессивную войну военных с КНДР, четко демонстрирует миру реальные устремления агрессора: Россия хочет продолжения войны.

"Именно поэтому нужна принципиальная и сильная реакция лидеров мира. Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ в виде не закрытых глаз и растерянных комментариев, а ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян ради соблюдения Устава ООН и наказания за эскалацию" , – призвал президент Украины.

Напомним, ранее в НАТО подтвердили присутствие военных КНДР на территории РФ. Союзники активно консультируются по этому вопросу и ожидают информацию от представителей Южной Кореи, которую они должны предоставить Североатлантическому совету.

Разведка Южной Кореи установила, что из КНДР в Россию прибыли 12 тысяч военных. Среди них – и подразделения сил специальных операций. Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что 11 тысяч пехотинцев КНДР учатся на востоке России, чтобы воевать против Украины. Через несколько недель они усилят подразделения российской оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Северной Кореи в ООН заявил, что Пхеньян якобы не отправлял военнослужащих для участия в войне на стороне России против Украины. Информацию он назвал "безосновательными слухами".