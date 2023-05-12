"Не знаю, зачем Путин туда полез": оккупант рассказал жене о полном разочаровании в "спецоперации". Аудио
Российские оккупанты чувствуют себя полностью деморализованными и окончательно разочарованными в российской "спецоперации". В отпуск захватчиков с фронта отпускают только за сумасшедшие деньги, более того, россияне не понимают, что их ждет дальше.
На жизнь на фронте один из окупантов пожаловался своей жене. Перехват телефонного разговора был опубликован в Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины (чтобы прослушать видео, доскролльте до конца новости).
По словам захватчика, цена отпуска у оккупантов сейчас – 100 тысяч рублей. Также он рассказал, что россияне несут бешеные потери на фронте, и выразил непонимание, как эта война может закончиться.
"Я не знаю, когда они закончат ее ("СВО"). Они ее либо переговорами будут заканчивать, либо, в натуре, ядерным оружием", – отметил оккупант.
Также российский солдат пожаловался на кремлевского диктатора, отметив, что тот в своем государстве не может все навести в порядок, но почему-то полез еще и в чужое.
"Да Путин тоже... я не знаю, зачем он вообще туда полез, он, бл*дь, своей земле не может ума дать", – сказал захватчик.
Напомним: другой российский захватчик пожаловался другу на алкоголизм в рядах оккупационной армии РФ. Он надеется, что его подразделение на передовой заменят "двумя полками добровольцев".
"В половине крыша начала ехать, чуть не стреляют. Брагу все шарят, все х** забили", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– оккупант пожаловался, что во "второй армии мира" все совсем не гладко. Командование не скрывает, что намерено бросать оккупантов в бои, пока не закончится война или пока они "не сдохнут";
– другой захватчик рассказал об успешных атаках Сил обороны Украины. Он рассказал, что за один день "трехсотыми" стали сразу командир роты, командир взвода, командир отделения и другие российские военные.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!