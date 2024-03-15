Небесные часовые: в ВСУ показали работу зенитчиков 93-й бригады в Донецкой области. Фото

В 93-й ОМБр "Холодный яр" показали боевую работу расчета ЗУ-23 на базе МТ-ЛБ. Бойцы подразделения защищают Украину от атак агрессора с воздуха.

Об этом сообщается в Telegram-канале бригады. Зенитчиков там называют " небесными часовыми ".

Враг атакует нашу страну российскими КАБами, самолетами, ракетами, а также беспилотниками "Ланцет" и "Орлан".

"Контроль над воздухом и уничтожение вражеских объектов – крайне сложная и очень ответственная миссия. Она может сохранить жизнь как собратьям, так и мирному населению", – говорится в подписи к снимкам.

Справка

МТ-ЛБ (абр. от рус. многоцелевой транспортер (тягач) легкий бронированный, в народе зовут "мотолига или маршрутка", иногда встречается перевод БТ-ЛБ (Многоцелевой тягач (транспортер) легкий бронированный) – советский/украинский плавучий бронетранспортер.

Созданный для транспортировки (перевозки) людей и грузов также широко используется в роли артиллерийского тягача (в некоторых частях используется для перевозки личного состава моторизованных стрелковых подразделений, хотя и не предназначался для этой роли, в отличие от принятых ранее на вооружение БТР-60). Имеет значительное количество модификаций, в частности БМП на шасси МТ-ЛБ с зенитной установкой ЗУ-23 и выступает в роли машины огневой поддержки .

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин передаст их. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.