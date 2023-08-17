Недавно вернулась в Херсон и собиралась замуж: что известно об убитой россиянами Владе Веремеенко

В Херсоне умерла 17-летняя Влада Веремеенко. Девушка вместе со своей бабушкой попала под обстрел россиян, когда шла домой. Десять дней врачи боролись за ее жизнь, но спасти так и не смогли.

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Недавно вернулась в Херсон

31 июля Влада Веремеенко вместе со своей бабушкой шла домой. В это время россияне начали очередной обстрел Херсона из "Градов". Один из снарядов разорвался рядом с ними. Влада получила многочисленные осколочные ранения, у ее бабушки посечены ноги.

Их забрали в больницу. Однако Владу спасти так и не смогли.

Как рассказала подруга, Влада в город вернулась два-три месяца назад.

"Когда Херсон захватили россияне, жить там стало невозможно. Они издевались, многие наши друзья пропали или были убиты. Влада вместе со своим парнем решили выехать и жили в Одесской области. Но потом Влада захотела домой и вернулась", – рассказывает подруга погибшей.

В тот день, 31 июля, Владу домой провожала ее бабушка. "И тогда произошел прилет. Владу ранило, и она впала в кому. Мы все надеялись и молились за нее. Но, к сожалению, 9 августа в 5 часов утра ее не стало. Проклятый русский мир, который я ненавижу всем сердцем, забрал мою подругу", – говорит девушка.

Училась в колледже на парикмахера

Родители Влады несколько лет назад развелись. Ее мама снова вышла замуж и родила братика. Отец живет в другом городе, он тоже женился.

Девушка жила со своей бабушкой, женщина держит магазин одежды в районе рынка. Она занималась воспитанием внучки.

В декабре Владе должно было исполниться 18 лет. Она собиралась выйти замуж за своего молодого человека. Девушка делилась с подругой планами, какой хотела бы видеть свою свадьбу.

Сейчас ее парня призвали в армию, но на похороны невесты его отпустили.

Перед войной Влада вместе с подругой собирались идти учиться танцевать, но планам помешало российское вторжение.

В последнее время Влада училась в колледже на парикмахера, а до этого закончила 9 классов школы №46.

"Очень хорошая, дружелюбная девочка, у нее даже были лидерские задатки, одноклассники к ней прислушивались. Хотя Влада была очень скромной. Училась она неплохо, но после 9 класса захотела идти в колледж и стать парикмахером, ей нравилась эта профессия", – рассказала бывший классный руководитель Влады Галина Литвиненко.

Бабушке девочки пока не сказали о смерти внучки.