'Недопустимо и цинично': в Меджлисе отреагировали на слова Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН

В Меджлисе крымскотатарского народа резко отреагировали на высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу передачи Крыма под мандат ООН якобы для подготовки так называемого честного референдума. В представительном органе крымских татар назвали такие заявления "недопустимыми и циничными".

Видео дня

Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров. Он обнародовал на официальном сайте заявление Президиума Меджлиса.

Чубаров подчеркнул, что предложение Сикорского не отвечает ни национальным интересам Украины, ни правам и интересам коренного крымскотатарского народа.

По словам главы Меджлиса, Сикорский публично предположил, что для прекращения войны России против Украины Украина должна уступить Крым.

"Иначе расценить слова польского дипломата невозможно", – подчеркнул Чубаров.

Чубаров также напомнил, что согласно национальному законодательству Украины и международному праву "законными жителями" Крыма являются исключительно граждане Украины и лица, законно оформившие свое постоянное или временное пребывание на украинской территории, что подтверждается в установленном украинским законодательством порядке, поэтому другие попытки установление законности проживания человека в украинском Крыму "не нужны и нецелесообразны".

"Мы уверены, что любые предложения по решению вопроса прекращения войны России против Украины, достижение мира в Украине, восстановление ее территориальной целостности, восстановление нарушенных прав и свобод украинских граждан на оккупированных территориях должно происходить на основе национального законодательства Украины и международного права. Крым - это временно оккупированная территория Украины", – отметил Чубаров.

Он добавил, что первым шагом к установлению мира должен быть вывод российских оккупационных войск с территории оккупированного полуострова.

По словам главы Меджлиса, обсуждение любых вопросов будущего Крыма должно проходить только с участием и согласием Украины и коренного крымскотатарского народа.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил временно оккупированный Россией Крым передать под мандат ООН. Это вроде бы нужно для подготовки, в его понимании, честного референдума.

На скандальное предложение Сикорского отреагировали у Зеленского. Представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что любые предложения по передаче Крыма под протекторат или проведение новых "референдумов" противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь были и остаются неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!