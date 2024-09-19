"Создает серьезные препятствия": у Зеленского отреагировали на слова Сикорского о передаче Крыма под мандат ООН

Любые предложения по передаче Крыма под протекторат или проведение новых "референдумов" противоречат принципам международного права и подрывают суверенитет Украины. Автономная Республика Крым и Севастополь были и остаются неотъемлемой частью Украины в ее международно признанных границах.

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Об этом 19 сентября заявила представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, отвечая в Facebook на скандальное предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, прозвучавшее во время дискуссии на 20-й ежегодной встрече YES в Киеве. Он считает, что временно оккупированный полуостров якобы можно передать под мандат ООН для подготовки "честного референдума".

Крымскотатарская правозащитница отметила, что единственным планом, предложенным миру по завершению этой войны, должна быть украинская Формула мира.

С 2014 года жители полуострова подверглись систематическим нарушениям прав человека, преследованиям, репрессиям. Особенно это касается крымских татар и украинцев, сталкивающихся с дискриминацией, незаконными задержаниями и ограничениями свободы слова и вероисповедания.

Оккупанты устроили целенаправленное изменение демографического состава населения через переселение граждан Российской Федерации в Крым. Это также нарушает международное гуманитарное право.

"Массовая пропаганда и информационная изоляция направлены на искажение реальной ситуации и подавление любых проявлений проукраинских настроений. В таких условиях подобные предложения создают серьезные препятствия восстановлению справедливости и защиты прав жителей Крыма", – отметила Ташева.

"Мы твердо стоим на позициях Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, которая предусматривает полное восстановление территориальной целостности Украины, вывод иностранных войск и восстановление контроля над государственной границей. Только соблюдение этой формулы может обеспечить всеобъемлющий, справедливый и продолжительный мир в регионе", – подытожила она.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Польше признали факт задержек финансирования чешской инициативы по закупке снарядов для ВСУ со стороны Варшавы. Причиной этого Радослав Сикорский назвал уголовное дело, открытое против польского экс-чиновника.

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