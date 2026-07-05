Негде спрятаться: Украина превратила Крым в гигантскую мышеловку – медиа

Временно оккупированным Крым, который в 2014 году провозглашали "непотопляемым авианосцем" и символом реваншистских амбиций Кремля, превращается для российских захватчиков в уязвимую мишень и логистический кошмар. Украина нанесла по полуострову шквал ударов беспилотников, планомерно уничтожая противовоздушную оборону, пути снабжения и энергетическую инфраструктуру.

Видео дня

Точные украинские удары создают для РФ сложные технические и логистические проблемы. Об этом сообщает The New York Times.

Охота на крымскую ПВО

Нынешняя кампания украинских ударов началась с методичного вывода из строя российских систем противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Только за июнь Украина заявила о поражении 31 системы ПВО и радара. По мнению аналитиков, российская оборона Крыма создавалась для противодействия традиционным ракетам и самолетам, оказавшись уязвимой перед массовыми атаками дронов.

Самым громким успехом стало уничтожение радиолокационной системы "Нева-Б" стоимостью 100 миллионов долларов, способной отслеживать цели на расстоянии до 600 км.

Главные истории дня

Экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес констатировал катастрофическую ситуацию для россиян в Крыму. Генерал-лейтенант отметил, что теперь оккупантам негде спрятаться, ведь украинцы способны поразить любую точку, где есть средства ПВО, логистический центр, аэродром или штаб.

После ослабления противовоздушного купола и вытеснения Черноморского флота из крымских портов, Украина сосредоточилась на изоляции полуострова. Единственное прямое сообщение с РФ – Керченский мост – уже подвергалось атакам, поэтому сейчас снабжение южной группировки войск критически зависит от узких сухопутных и мостовых коридоров.

Разрушение логистики

Чонгарский мост на севере крымского полуострова был поврежден украинскими силами 7 июня. Россия оперативно возвела временную понтонную переправу, но спустя несколько дней украинские дроны разбили и её. Сейчас РФ пытается построить в этом районе защитную дамбу.

Кроме того, в течение месяца украинские беспилотники атаковали грузовики, поезда и топливозаправщики. Кадры с горящими бензовозами и сошедшими с рельсов вагонами подтверждают серьезные сбои в цепочках поставок.

По словам начальника штаба 412-й бригады беспилотных систем Украины Артема Беленкова, тактика постоянно меняется, и Украина находит новые способы нанесения ударов на любом направлении и на любом расстоянии. В ответ российские войска пытаются патрулировать маршруты мобильными огневыми группами, но испытывают дефицит таких средств.

Топливный кризис и "логистическая мышеловка"

Параллельно удары по энергосистеме и нефтебазам погрузили полуостров в кризис. В Крыму начались масштабные отключения электроэнергии, вынудившие местные власти объявить чрезвычайное положение. На автозаправочных станциях дефицит топлива, из-за чего тысячи гражданских лиц начали покидать регион.

Украинский энергетический аналитик Геннадий Рябцев отмечает, что удары по ключевым объектам, таким как Таврийская и Балаклавская ТЭЦ, создают для РФ сложные технические проблемы. Накопительный эффект этих атак грозит превратить Крым в "гигантскую логистическую мышеловку".

После таких ударов часть российских войск на южном фронте уже перешла к оборонительным операциям. Однако военные эксперты предупреждают: чтобы полностью парализовать боеспособность РФ и заставить её отступить с юга Украины, эту блокаду необходимо методично удерживать в течение недель или даже месяцев.

Напомним, украинская кампания ударов средней и большой дальности в июне 2026 года достигла беспрецедентных масштабов. Массированные атаки по военным объектам и критической инфраструктуре вызвали каскадный эффект, который не только парализует логистику оккупационных войск, но и провоцирует острый дефицит бензина внутри России.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вместо разгара курортного сезона временно оккупированный Крым погружается в глубокий экономический кризис, вызванный дефицитом топлива и постоянными перебоями с электроэнергией. Местные предприниматели, которые годами игнорировали полномасштабную путинскую агрессию, массовые убийства украинцев и разрушение городов, теперь столкнулись с последствиями войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!