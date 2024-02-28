Нехватка боеприпасов имеет драматическое влияние: в Белом доме оценили ситуацию на фронте в Украине

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби заявил, что ситуация на поле боя в Украине "очень ужасная". Из-за нехватки боеприпасов воинам Вооруженных сил Украины приходится принимать сложные решения.

Об этом Кирби сказал во время брифинга во вторник, 27 февраля, передает The Hill. "Украинские солдаты на фронте принимают очень тяжелые решения относительно того, во что они будут стрелять и из чего они будут стрелять. И у них заканчиваются патроны…Поэтому ситуация очень ужасная", – отметил он.

Чиновник отметил, что наши Силы обороны уже начали терять территории, в том числе и те, которые они ранее отбили у российских захватчиков. В частности, украинские военные вынуждены были отойти из города Авдеевка Донецкой области именно из-за сложной ситуации со снарядами.

После этого ВСУ были вынуждены отойти от нескольких сел под Авдеевкой. В настоящее время в Конгрессе США идет борьба за предоставление Украине дополнительной помощи.

"Мы нуждаемся в этом (оказании помощи Украине – Ред.) сейчас. Я даже не буду предполагать, что может быть слишком поздно. Мы уже в некотором смысле опоздали. Они потеряли город Авдеевка из-за – буквально из-за боеприпасов. Так что в определенном смысле это уже оказывает драматическое влияние на поле боя", – сказал Кирби.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден 27 февраля встретился в Белом доме с лидерами обеих партий двух палат Конгресса. Он обсудил с ними принятие неотложных решений по экономике и безопасности страны, а также "насущную потребность" Украины в американской помощи.

– Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он уверен, что Конгресс США примет положительное решение о выделении помощи нашей стране в размере 50 млрд долларов. На принятие этого решения есть месяц.

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