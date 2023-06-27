'Неизбежной угрозы не видим': в Белом доме прокомментировали вероятность теракта на ЗАЭС

В администрации американского президента Джо Байдена прокомментировали информацию ГУР Минобороны Украины о том, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту на Запорожской АЭС. Там сказали, что не считают "неизбежной" угрозу подрыва россиянами объекта.

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Так охарактеризовал ситуацию представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в понедельник, 26 июня. В то же время он заявил, что Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией на ЗАЭС, передает Укринформ.

"Я не буду вдаваться в конкретные разведданные. Я бы сказал, что мы очень внимательно следим за этим, видим эти сообщения", – отметил Кирби

Он также напомнил, что у американской стороны есть возможность отслеживать уровень радиации вокруг атомной электростанции.

"Мы не видели никаких признаков того, что эта угроза неизбежна, но мы следим очень, очень внимательно", – подчеркнул Кирби.

Глава ГУР Кирилл Буданов накануне заявил, что в районе четырех из шести энергоблоков ЗАЭС оккупанты разместили технику, начиненную взрывчаткой. Он сказал, что Россия полностью завершила разработку плана теракта на станции и уже его согласовала.

"Никогда ситуация не была такой серьезной, как сейчас", – сказал генерал-майор.

Как известно, и президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия может готовить теракт на Запорожской атомной электростанции. Оккупанты уже все подготовили для совершения ужасного преступления, поэтому украинская сторона предупредила страны-партнеры и другие государства.

В МАГАТЭ в ответ на заявление Зеленского отметили, что агентству известно об установлении мин на ЗАЭС.

А в МИД Украины накануне призвали МАГАТЭ и ее генерального директора Рафаэля Гросси отреагировать на факт того, что россияне минируют и милитаризуют Запорожскую АЭС. Там напомнили, что, по данным ГУР, РФ рассматривает сценарий совершения террористического акта на станции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кирби сказал, что Вашингтон не обнаружил ни одного повышенного уровня радиоактивности на захваченной российскими войсками атомной электростанции в Энергодаре. В Белом доме "следят за ситуацией".

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