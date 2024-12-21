'Нелюди!' В сети показали жуткие кадры последствий дроновой атаки в Харькове. Фото и видео

Оккупационная армия России продолжает терроризировать мирных жителей Харькова дронами, ракетам и авиабомбами. Вечером 20 декабря путинские террористы атаковали беспилотником многоэтажный дом.

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Дрон-камикадзе попал в многоэтажку между первым и вторым этажами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Целью российского теракта стал жилой многоэтажный дом в Салтовском районе. Местные жители рассказали, что считают россиян нелюдями и чувствуют к врагу исключительно ненависть.

"Тяжело, страшно. Это нелюди, которые такое творят столько горя. Ненавижу", – сказал местная жительница.

Путинские войска атаковали Харьков поздно вечером 20 декабря. Вследствие удара многоэтажным дом получил существенные повреждения. Ранения получили 6 человек.

Жители Харькова рассказали, что в момент атаки увидели сильную вспышку, после которой прогремел мощный взрыв. Также на месте теракта сразу возник сильный запах гари.

Напомним, в Харькове вечером 20 декабря прогремели взрывы, прилеты были в Салтовском и Киевском районах. Общее количество потерпевших – как минимум восемь человек.

Ранее сообщалось, что 20 декабря Россия устроила массированный обстрел Херсона. В результате атаки погибли двое и пострадали одиннадцать мирных жителей.