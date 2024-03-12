'Нельзя использовать бесконтрольно': Шольц озвучил причину не передавать Украине ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не хочет создавать "бесполезных ожиданий" относительно передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Он сказал, что это вооружение "нельзя использовать бесконтрольно".

Во время пресс-конференции в Берлине 11 марта Шольц подчеркнул, что "четко и конкретно" подтверждает свое несогласие с возможностью передачи Украине этого вида вооружения. Слова немецкого канцлера процитировало агентство "Укринформ".

Он объяснил, что передача такого оружия исключена, поскольку требует участия немецких военнослужащих, что является "не оправданным".

"Что касается одной системы вооружений, учитывая эффективность и способ применения, считаю, что ее нельзя использовать бесконтрольно, но участие немецких военных не оправдано, даже из-за пределов Украины", – заявил глава правительства ФРГ.

Шоль добавил, что его задача "выражаться четко и не создавать никаких обманчивых ожиданий".

Издание обратило внимание на то, что канцлер ФРГ очень редко упоминает название ракеты – Taurus. На этот раз он снова ни разу не произнес это слово.

Также он никак не прокомментировал предложение Британии по обмену немецких ракет Taurus на британские Storm Shadow, чтобы предоставить Украине дальнобойное вооружение.

Как известно, в Британии ранее сообщили, что рассматривают возможность передачи Украине дополнительных ракет Storm Shadow в обмен на ракеты Taurus от ФРГ. Лондон не разделяет опасения немецкого канцлера Олафа Шольца, что поставки Taurus могут способствовать эскалации войны, потому как вариант предлагает "кольцевой обмен" ракетами.

Ранее Украина заявила, что готова согласиться на условие не поражать цели на территории России ракетами Taurus, если Берлин их передаст. То, что такие обязательства Украина четко выполняет, могут подтвердить страны, уже передавшие украинской армии оружие с подобными ограничительными условиями.

Как сообщал OBOZ.UA, депутат Бундестага от зеленых Антон Хофрайтер призвал Шольца поддержать британское предложение по Taurus. Он назвал предложенный "кольцевой обмен" возможностью обеспечить Украину дальнобойным оружием.