'Нельзя учесть то, что называют 'черными лебедями': эксперт указал на нюанс с прогнозами относительно продолжительности войны в Украине

Шансов на то, что война в Украине завершится в 2023 году , практически нет. В то же время относительно предсказаний о продолжительности войны многие эксперты рассматривают возможность продолжения интенсивных боевых действий в течение 2024 года.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник. Он также отметил, что прогнозы по окончании войны не учитывают то, что называют "черными лебедями".

То есть эксперты в своих прогнозах по поводу войны не могут учитывать труднопрогнозируемые события, которые могут существенно повлиять на дальнейший ход боевых действий.

"О прогнозах о продолжительности войны многие прогнозируют интенсивные действия в 2024 году. Но это прогнозы и сценарии, которые строятся исходя из тех данных, которые есть на сегодня. Априори нельзя учесть то, что называют "черными лебедями". Например, кто реально мог прогнозировать события, которые произойдут в Израиле. Все тренды, которые можно просчитать с определенной степенью вероятности, иногда поворачиваются в другую сторону и все меняется очень динамично", – заявил эксперт.

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Также Алексей Мельник дал комментарий относительно недавнего заявления главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, относительно того, что Силы обороны на сегодняшний день "выбились из графика, но не отстают".

"Классикой является то, что любой совершенный план операции редко выдерживает первые 10 минут с начала этой операции. Поэтому это абсолютно нормально, когда в план вносятся коррективы. Они могут вноситься как в сторону ускорения или уменьшения масштабов, но в данном случае мы видим, что, к сожалению, корректировка планов идет в сторону переноса во времени и пространстве. При этом стратегические цели остаются неизменными", – отметил эксперт.

Мельник подчеркнул, что ценность прогнозов о долгосрочном характере войны заключается в том, что они настраивают общество на длительное противостояние.

"Это позволяет нам лучше подготовиться к этому морально и материально. Если вдруг будут благоприятные неожиданные изменения, это будет только на пользу", – отметил он.

Он добавил, что украинцам важно понять, что войну нельзя урегулировать одной молниеносной операцией. Поэтому государство в дальнейшем должно работать над усилением внешней поддержки.

Напомним, ранее глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Силы обороны Украины в войне против российских оккупантов выбились из графика. При этом Москва испытывает последствия разрешенной ею полномасштабной агрессии и не исключено, что в столице РФ будут временные блекауты.

Ранее Буданов сообщал, что представители украинской разведки трижды предпринимали попытки освободить временно оккупированный город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Эти операции завершились неудачей.

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