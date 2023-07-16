Немецкие инструкторы посоветовали защитникам Украины 'просто объехать' минные поля, мешающие контрнаступлению. Видео

Немецкие инструкторы посоветовали защитникам Украины "просто объехать" минные поля, которые мешают контрнаступлению ВСУ. И это заявление было сделано несмотря на то, что в Украине таких территорий целые гектары.

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Соответствующая информация появилась в Telegram. В ролике, украинские танкисты рассказывают, какие рекомендации дают немецкие инструкторы (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На немецких картах минные поля размером 100х200 метров, поэтому инструкторы предлагают их просто объезжать. В ответ наши танкисты заявляют "А у нас гектары этих минных полей, понимаете?" – говорится в сообщении.

Это является одним из ответов на то, почему контрнаступление идет так медленно.

Отметим, на востоке Украины российские оккупационные войска пытаются вести наступательные действия. Усилия противника сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Ранее российские захватчики превратили завод "Титан" во временно оккупированном Крыму в воинскую часть. Враг разместил там много военной техники, а также все заминировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, инженерные подразделения российской оккупационной армии в течение последних нескольких дней минируют пока продолжающие работать цеха предприятия "Крымский титан", а также закладывают взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Враг может готовить масштабную техногенную катастрофу, поскольку на холодильном оборудовании "Титана" используется около 200 тонн технологического аммиака.

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