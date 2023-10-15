'Необходимо явиться в свои ТЦК': в ВСУ дали разъяснение громкого заявления о мобилизации в Украине

Руководитель службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо заявил, что все военнообязанные граждане должны самостоятельно явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Человек должен сверить учетные данные.

Также гражданин может предоставить документы, дающие право на отсрочку или освобождение от службы. Об этом Фитьо рассказал в эфире национального телемарафона.

По его словам, украинцы обязаны посещать ТЦК и СП, чтобы быть готовыми выполнять свою обязанность по защите страны. Он объяснил, что долгое время человек может не появляться в Территориальных центрах комплектования, в связи с чем теряется актуальность информации о его пригодности к службе.

"Для того, чтобы быть готовым выполнять свою обязанность по защите Украины, необходимо явиться в свои Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, и обновить свои учетные данные. Если есть какое-то право на отсрочку, предоставить это право на отсрочку, чтобы ресурсы, которые сейчас есть в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки использовать правильно. Человек по базе, по реестру военнообязанных здорова, но у него, например, есть болезнь, но он ничего не сообщил терцентр комплектования", – сказал Фитьо.

Видео дня

Стоит отметить, что накануне заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что в ВСУ придестя служить всем. По ее словам, в настоящее время правительство готовит изменения в нормативно-правовых актах относительно мобилизации.

Напомним, в Украине во время военного положения продолжают действовать ограничения по выезду за границу военнообязанных мужчин. Всем им в возрасте 18-60 лет запрещено покидать страну, но есть определенные исключения, а недавно были приняты изменения в законодательные акты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кого из граждан Украины мобилизуют в армию осенью. Уклонистам может грозить административная и уголовная ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!