'Непреодолимых красных линий нет': Маркарова оценила шансы Украины получить ATACMS

Украина стала ближе к получению дальнобойных американских ракет ATACMS: если раньше США категорически отвергали такую вероятность, то в конце мая президент Джо Байден заявил, что вопрос обсуждается. Как показывает опыт, непреодолимых красных линий в военной помощи западных партнеров Украине нет.

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Однако на принятие положительного решения о передаче этих ракет Украине, кроме политической воли США, влияет еще ряд факторов, от вопроса наличия и обучения украинских воинов до интеграции с ранее поставленными вооружениями и логистикой. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Тhe Рage.

По словам Маркаровой, ныне Вашингтон далеко не столь категоричен в вопросе возможной передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, как казалось еще несколько месяцев назад.

"В конце мая произошло важное изменение тональности ответа Джо Байдена на поставку Украине дальнобойных ракет ATACMS: если до этого все ответы звучали как Just forget it, тогда мы впервые услышали о том, что вопрос обсуждается", – отметила Маркарова.

Она добавила, что публичные дискуссии и освещение тех или иных вопросов военной помощи Украине с февраля 2022 года всегда очень отличались реальных обсуждений. Коммуникации между президентскими администрациями, министерствами обороны, внешнеполитическими ведомствами и разведками Украины и США преимущественно непубличны.

"Поэтому и я, и наш президент, и вся команда постоянно отмечали то, что мы обсуждаем с нашими партнерами абсолютно все варианты. Что-то удается легче и быстрее, что-то дается, как нам, украинцам, кажется, всегда поздно, и мы хотели бы гораздо больше", – отметила Маркарова.

Впрочем, убеждена она, непреодолимых красных линий пока нет. Предыдущий опыт показывает, что Запад постепенно наращивает помощь и делает это не исходя из желаний, а по мере возможностей.

"Нет каких-то непреодолимых красных линий, и есть много возможностей, о которых мы сначала слышали "нет", а потом слышали "да". Это не всегда потому, что была четкая позиция НЕТ и она изменилась на четкую позицию ДА – это потому, что для получения каждой способности существует большой набор факторов. И политическая готовность оказывать помощь – важный и далеко не единственный фактор", – отметила посол Украины в США.

Кроме готовности Вашингтона передать то или иное вооружение Украине важен ряд других вопросов, в частности:

– наличие вооружения;

– вопросы тренировки/обучения и способности ВСУ быстро овладеть тем или иным вооружением;

– интеграция вооружения с тем, что уже есть на поле боя;

– наличие достаточного количества вооружения, ведь после согласования на передачу и развертывание того или иного вооружения необходимо продолжать его передачу;

– существование такой возможности не только в США, но и у партнеров;

– производственный комплекс для поддержки;

– логистика.

"Последняя является сверхважным элементом. После нашей победы будет написано очень много CaseStudy о том, как нам удалось находить, тестировать, мобилизовать и перемещать по всему миру, в Украину и внутри Украины столько оборонной помощи – это тоже своего рода уникальная операция", – подчеркнула Маркарова.

Она добавила, что Украина делает все, чтобы убедить партнеров и дальше вооружать украинское войско.

"Мы работаем над всеми способностями, и когда слышим очередное "нет", "нельзя", "нет" – для нас это дополнительное задание найти, что именно нужно сделать для того, чтобы это "нет" превратилось в "возможно", "возможно" стало "да", а "да" мы как можно быстрее увидели на поле боя", – отметила Маркарова.

Аббревиатура ATACMS расшифровывается как Army Tactical Missile System. Ее называют американской тактической баллистической ракетой класса земля – земля. Производит эти ракеты компания Lockheed Martin.

Ракеты ATACMS не нуждаются в особых ракетных системах, они используются с ракетными системами M142 HIMARS и M270 MLRS и других модификаций. Они предназначены для поражения командных пунктов, пусковых установок ракет, объектов ПВО, узлов связи, складов боеприпасов и других точечных целей противника.

Скорость полета – полтора километра в секунду, при этом ракета может маневрировать в воздухе и создавать так называемые ловушки для систем ПВО противника. Сбить такую цель крайне сложно, причем понять по радарам, какая ракета летит, тоже практически невозможно.

В зависимости от модификации дальность ATACMS достигает от 140 до 300 км. Появление таких ракет на вооружении ВСУ позволило бы поражать цели на всех оккупированных Россией территориях Украины. При этом допустимое отклонение от цели на максимальном расстоянии – от 10 до 50 метров. Вооружения с такой точностью и дальностью поражения у России нет.

Напомним, ранее журналисты WSJ со ссылкой на собственные источники сообщили, что США могут предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Ранее такие боеприпасы для танков Challenger передала Великобритания. Это вызвало настоящую истерику и шквал угроз со стороны Кремля.

Также сообщалось, что 10 июня конгрессмены обеих партий обратились к Байдену с призывом передать Украине ATACMS.