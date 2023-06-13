США могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном. После нескольких недель напряженных внутренних дебатов и обсуждения возможных рисков администрация президента США Джо Байдена склоняется к положительному решению по этому вопросу.

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Снаряды с обедненным ураном гораздо эффективнее в поражении российской бронетехники, чем обычные. Подробности о решении Вашингтона сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Белом доме.

По данным издания, администрация президента США Джо Байдена после нескольких недель внутренних дискуссий намерена предоставить Украине танковые снаряды с обедненным ураном. Этими очень эффективными в поражении российской бронетехники снарядами Пентагон планирует оснастить передаваемые Украине танки Abrams.

"Снаряд бьет как товарный поезд. Он очень длинный и очень плотный. Таким образом, он направляет большое количество кинетической энергии на определенную точку массива вражеской брони", – приводит издание объяснение военного аналитика Rand Corporation Скотта Бостона.

В ходе обсуждений в Белом доме о возможности передачи украинской армии танковых снарядов с обедненным ураном некоторые должностные лица выражали озабоченность тем, что положительное решение может вызвать критику в адрес Вашингтона.

Однако возможность предоставления Украине некоторых других видов оружия, в частности кассетных боеприпасов, о которых просит Киев, до сих пор вызывает дискуссии. К передаче кассетных боеприпасов склоняются некоторые должностные лица Пентагона. В Совбезе США и в Госдепартаменте многие выступают против такого шага.

Вопреки утверждениям российской пропаганды, снаряды с обедненным ураном являются стандартным боеприпасом для многих западных основных боевых танков. Они демонстрируют большую по сравнению с бронебойными или подкалиберными снарядами эффективность поражения современных танков и боевых бронированных машин.

Высшие показатели бронепробиваемости и заброневого поражения этим снарядам обеспечивают физические характеристики обедненного урана: он имеет большую плотность, чем вольфрам, который также используется для изготовления снарядов. К тому же обедненный уран обладает способностью самовоспламеняться на открытом воздухе при переходе в раздробленное состояние.

Обеденный уран используют для изготовления оболочек ядерных зарядов, а также в качестве топлива для реакторов. Именно поэтому ООН относит его к ядерным материалам ІІ уровня. При этом снаряды с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному оружию.

Время от времени некоторые эксперты и правозащитники вбрасывают в информационное пространство тезисы о том, что снаряды с обедненным ураном несут опасность для здоровья людей и окружающей среды. Однако никаких подтвержденных научных данных о таком негативном влиянии до сих пор нет, несмотря на то что снаряды активно использовались в некоторых вооруженных конфликтах.

Напомним, первой о передаче Украине танковых снарядов с обедненным ураном заявила Британия. Соответствующее заявление прозвучало еще в марте.

В ответ Россия начала угрожать Британии из-за анонсированной помощи: государство-агрессор взялось распространять слухи о якобы "ядерной эскалации" в Украине и на уровне МИД РФ уверяло, что не оставит без ответа действия Лондона. В ответ министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что в войне в Украине нет ядерной эскалации, а единственной страной, говорящей о ядерных проблемах, является РФ.

Также в Британии констатировали, что Россия специально распространяет дезинформацию о снарядах с обедненным ураном для Украины, рассказывая о том, что эти боеприпасы якобы содержат "ядерный компонент".

В апреле в Лондоне сообщили, что Британия уже передала Украине боеприпасы с обедненным ураном.