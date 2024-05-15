"Непрерывная боевая работа": Сырский показал, как ВСУ уничтожают российских оккупантов в Украине. Видео

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал новое эффектное видео, снятое нашими защитниками на фронте. В ролик попали удары по военной технике, блиндажам, живой силе противника.

Кадрами генерал-полковник поделился в среду, 15 мая, на своей Facebook-странице. "Боевая непрерывная работа Сил обороны Украины – фатальная для российских оккупантов", – написал главком ВСУ.

Моменты "бавовны" записали на камеру дроны нашей аэроразведки из подразделения "Очі" 120-го отдельного разведывательного батальона.

Военнослужащие применяли против путинских военных, вторгшихся на нашу территорию, фугасные и кассетные снаряды, делали сбросы с дронов.

Согласно официальной информации Генерального штаба ВСУ, за 14 мая Силы обороны на разных направлениях фронта ликвидировали 1510 российских оккупантов (убитыми и ранеными). Общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 486 940 человек.

Как писал OBOZ.UA, украинские военные поразили 289 единиц российской техники с помощью беспилотников "Армии дронов" за неделю.

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