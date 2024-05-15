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"Непрерывная боевая работа": Сырский показал, как ВСУ уничтожают российских оккупантов в Украине. Видео

Дарья Дурова
War
1 минута
1,1 т.
Работа ВСУ на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский показал новое эффектное видео, снятое нашими защитниками на фронте. В ролик попали удары по военной технике, блиндажам, живой силе противника.

Кадрами генерал-полковник поделился в среду, 15 мая, на своей Facebook-странице. "Боевая непрерывная работа Сил обороны Украины – фатальная для российских оккупантов", – написал главком ВСУ.

Моменты "бавовны" записали на камеру дроны нашей аэроразведки из подразделения "Очі" 120-го отдельного разведывательного батальона.

Бавовна

Военнослужащие применяли против путинских военных, вторгшихся на нашу территорию, фугасные и кассетные снаряды, делали сбросы с дронов.

Удар защитников Украины по ВС РФ
Дым после попадания
Момент взрыва

Согласно официальной информации Генерального штаба ВСУ, за 14 мая Силы обороны на разных направлениях фронта ликвидировали 1510 российских оккупантов (убитыми и ранеными). Общая численность потерь врага за весь период полномасштабной войны в Украине уже достигла 486 940 человек.

Как писал OBOZ.UA, украинские военные поразили 289 единиц российской техники с помощью беспилотников "Армии дронов" за неделю.

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