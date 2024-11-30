Непригодных к службе не будут исключать из воинского учета – приказ Минобороны

Министерство обороны Украины приказом №686 утвердило изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах. Было отменено правило об исключении из воинского учета военнообязанных, признанных непригодными к военной службе.

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Также не будут исключаться из учета военнослужащие, которых признали непригодными. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Так, в п. 22.1 Положения о том, что постановления ВЛК по военнослужащим, которые признаны непригодными к военной службе с исключением из воинского учета или непригодными к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев, должны быть реализованы немедленно, убрали норму об их исключении из воинского учета.

В п. 22.5, который устанавливал, что свидетельство о болезни во время действия особого периода составляется на военнообязанных, признанных непригодными к военной службе с исключением из воинского учета, тоже убрали норму об исключении из учета.

Однако отмечается, что пока неясно, как такие нововведения согласовываются с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и какие данные теперь должны вноситься в военно-учетный документ.

Напомним, что в статье 37 упомянутого выше закона сказано, что исключению из воинского учета в соответствующих районных (городских) ТЦК подлежат граждане Украины:

– умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими;

– прекратили гражданство Украины;

– признаны непригодными к военной службе;

– достигли предельного возраста пребывания в запасе.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко сказал, что все мужчины в Украине от 18 до 25 лет с 1 января 2025 года должны будут пройти обязательную военную подготовку. По его словам, нововведение не связано с мобилизацией.

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