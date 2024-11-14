Несмотря на попытки российского влияния, в Румынии в преддверии президентских выборов лидирует проукраинский кандидат

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который решительно выступает за поддержку Украины, лидирует в предвыборной гонке перед выборами президента страны. На втором месте – Джордже Симиону, лидер Альянса за объединение румын (AUR) и противник предоставления военной помощи Киеву.

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Вероятно, оба кандидата встретятся во втором туре. Об этом свидетельствует опрос, проведенный с 7 по 12 ноября компанией INSCOP, его результаты публикует Reuters.

По данным опроса, 56-летний лидер социал-демократов Чолаку имеет 25,3% голосов в первом туре, который состоится 24 ноября, а Симиону – 19,1%.

Второй тур состоится 8 декабря, а между двумя турами, 1 декабря, пройдут парламентские выборы.

Полномочия президента включают надзор за внешней политикой, и победитель сыграет решающую роль в определении того, насколько страна останется приверженной поддержке соседней Украины в ее войне против РФ, отмечает Reuters.

Чолаку решительно поддерживает Украину и ее членство в ЕС и НАТО.

Симиону же выступает против помощи Украине, особенно военной.

Победитель также назначит следующего премьер-министра, что усложняет процесс принятия политических решений и политические перспективы, говорится в материале.

По данным опроса INSCOP, Елена Ласкони, мэр города Кымпулунг, избиравшаяся на два срока, и лидер правоцентристской оппозиционной партии "Союз за спасение Румынии" (USR), набрала бы 14,3% голосов в первом туре.

Бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, баллотирующийся как независимый кандидат, имеет 13,3% поддержки, в то время как Николае Чуке, лидер либералов, правящих в коалиции с социал-демократами Чолаку, получит 9,1%.

Опрос также показал, что Чолаку, скорее всего, победит во втором туре Симиону.

Лидер социал-демократов не был президентом Румынии с 2004 года.

Однако аналитики и социологи полагают, что Чуке может обойти Симиону и выйти во второй тур с помощью инфраструктуры Либеральной партии и большого числа мэров-либералов.

"Объективно говоря, если посмотреть на несколько наборов данных, то первая битва идет между Чуке и Симиону за второе место. Так что все на кону", – сказал политический аналитик Раду Магдин.

Опрос, проведенный по заказу газеты Libertatea, охватил 1100 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии планируется начать производство взрывчатки, дронов и бронетехники. В настоящее время ведутся переговоры по строительству нескольких заводов и, в частности, запуску завода тротила, что очень выгодно для Украины. Поскольку Киеву нужен тротил для собственного производства боеприпасов, а в Румынии есть такой завод, который не работает с 2004 года, в городе Фегераш.

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