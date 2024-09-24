Румыния хочет запустить завод по производству тротила: почему это выгодно для Украины

Ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины ( NAUDI ) и румынское объединение оборонных компаний Patromil договариваются о производстве взрывчатки, дронов и бронетехники в Румынии. В настоящее время ведутся переговоры по строительству нескольких заводов на территории страны. Кроме того, Patromil хочет запустить завод тротила, и это очень выгодно Украине.

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Об общих планах на развертывание украинских оборонных заводов в Румынии рассказал изданию Defense Romania директор Patromil Виорел Маноле. По его словам, проект по запуску завода по производству тротила станет "вишенкой на торте" этого украино-румынского сотрудничества.

Маноле подчеркнул, что этот проект взаимовыгоден. Ведь Украине нужен тротил для собственного производства боеприпасов, а у Румынии есть такой завод, который фактически, по его словам, находится в состоянии "клинической смерти", поскольку предприятие не работает с 2004 года. Речь идет о заводе Fabrica de Pulberi SA в городе Фегераш.

"Украинский тротиловый завод расположен на оккупированной Россией территории. Спрос на тротил на украинском рынке и не только огромный. Кроме того, мы сами имеем большие проблемы с этим, поскольку Făgăraş больше не работает", – пояснил директор Patromil.

Кроме завода тротила, между Patromil и украинской Ассоциацией продолжаются переговоры по строительству в Румынии завода по совместному производству дронов.

"Мы обсуждаем завод по производству беспилотников в Текуче, для чего мы можем использовать европейские средства, а также средства Румынии и Украины", - рассказал Виорел Маноле.

Он отметил, что часть тех дронов, которые будут производиться на этом заводе, могут иметь условно "двойное" назначение, например для использования в сельском хозяйстве.

По словам директора Patromil, еще одной сферой сотрудничества с украинскими компаниями может стать производство бронированных машин с колесной формулой 4х4.

Как сообщал OBOZ.UA, в Румынии хотят открыть учебный центр для украинских морпехов. В процессе примет участие международное сообщество. В частности, Великобритания предоставит полное финансирование для первоначального развития базы.

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