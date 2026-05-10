'Несмотря на все усилия медиков': в больнице умер еще один пострадавший после удара РФ по Мерефе

Возросло количество жертв российского удара по Мерефе на Харьковщине, который враг нанес 4 мая. В больнице скончался раненый во время атаки мужчина.

В медучреждении остаются 14 пострадавших, среди которых есть дети. Об этом 10 мая сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В воскресенье, 10 мая, чиновник сообщил, что количество погибших в результате удара войск РФ по Мерефе в начале недели возросло до девяти.

"В больнице умер 59-летний мужчина. Несмотря на все усилия медиков, ранения оказались слишком тяжелыми. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшего", – написал чиновник.

Он добавил, что в больнице остаются 14 пострадавших в результате той атаки. Среди них трое детей.

Что предшествовало

4 мая россияне нанесли ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области. В результате атаки были повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар.

Уже к концу дня было известно о семи погибших и 31 пострадавшем. В городе объявили трехдневный траур.

По состоянию на 6 мая в больницах оставалось 16 человек в состоянии средней тяжести. Но на следующий день Синегубов сообщил о смерти одного из них.

Как сообщал OBOZ.UA, житель Мерефы рассказал о гибели жены от российского удара. По словам Игоря Колодяжного, его жена Любовь в день трагедии отправилась на работу, где работала косметологом. А уже через 5–10 минут после ее выхода прогремел взрыв. Тело жены Игорь нашел в километре от их дома. Женщине был 41 год.

