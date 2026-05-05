Нашел тело в километре от дома: житель Мерефы рассказал о гибели жены от российского удара. Фото

В результате российского удара по городу Мерефа 4 мая погибла 41-летняя местная жительница. По предварительным данным, атака была осуществлена, вероятно, ракетой типа "Искандер".

Видео дня

Муж погибшей нашел ее тело в километре от дома. Об этом Игорь Колодяжный рассказал в эфире Общественное Харьков.

Как он рассказал, его жена Любовь в день трагедии отправилась на работу, где работала косметологом. По его словам, уже через 5–10 минут после ее выхода раздался взрыв.

Мужчина сразу начал звонить, однако она не отвечала, после чего он сел в автомобиль и поехал в направлении места взрыва.

По дороге он видел большое количество раненых, но жены среди них не было. Мужчина доехал до заправки, развернулся и начал обследовать местность пешком. По его словам, тело жены он увидел неподалеку тропы – примерно в километре от их дома.

"Проехал вниз до заправки, думаю, ну как бы очень далеко. И это все время звоню по телефону. Вот. Развернулся, припарковался, только сошел на тропу и увидел ее", – вспоминает Игорь.

Игорь Колодяжный рассказал, что у них остались двое детей – шестилетний ребенок и старшая дочь в возрасте 16 лет. Сейчас дети находятся у бабушки и уже знают о гибели матери.

Мужчина вспоминает жену как заботливую мать и близкого человека, с которым они прожили вместе семь лет.

"Как будто это не со мной. Просто это не укладывается. Мы живем в Украине, я понимаю все. Четыре года войны. Я все понимаю. Наверное, все думали, что вдруг, не дай бог, еще что-то с кем-то, с домом или с родными, но со мной такого не может такое быть. Правда, просто не укладывается в голове. Будто там не она сейчас лежит", – говорит он.

Он также предполагает, что смерть наступила мгновенно в результате ранения осколком в районе сердца. По словам мужчины, когда он нашел жену, рядом никого не было, хотя неподалеку находились люди и автомобили, которые могли стать свидетелями трагедии.

"Это я накрыл ее. Просто лежала, никого не было рядом. Возможно, кто-то к этому и подбегал. Там на перекрестке было много и машин, и людей. И здесь тоже. Возможно, кто-то уже видел. Возможно, здесь пошло оно уже на спуск, там все случилось, все там, а здесь за забором. Мне кажется, она сразу умерла, потому что насквозь не спине, в районе сердца вышел осколок", – рассказывает он.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 4 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. В городе Мерефа в результате атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар. Известно о семи погибших, еще по меньшей мере 31 человек пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!