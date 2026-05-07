'Врачи делали все возможное, но': в Мерефе возросло количество жертв российского удара

7 мая в больнице умер еще один мужчина, который был ранен в результате ракетного удара по Мерефе Харьковской области. Погибшему мужчине было 59 лет. Таким образом, количество жертв атаки 4 мая возросло до восьми человек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов. Также известно о более 30 пострадавших.

Что известно

"Возросло количество жертв ракетного удара, который россияне нанесли по Мерефе 4 мая. К сожалению, в больнице умер раненый 59-летний мужчина", – написал Синегубов.

Он добавил, что врачи сделали все возможное для его спасения, но травмы оказались слишком тяжелыми. И выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Что известно о ракетном ударе по Мерефе

4 мая войска РФ на несли ракетный удар по городу Мерефа в Харьковской области. Вражеский баллистический "Искандер-М" ударил по дороге, нанеся ущерб расположенным вблизи места попадания зданиям.

В результате российской атаки повреждены СТО, жилые дома, магазины и авто, вспыхнул пожар.

Известно о восьми погибших, еще по меньшей мере 31 человек пострадал. Среди пострадавших есть подростки. Так, 16-летний парень госпитализирован, 17-летний получил необходимую помощь и продолжит лечение амбулаторно. Также медики оказали помощь 2-летнему мальчику – его состояние удовлетворительное, лечение он будет проходить амбулаторно.

"Загорелись частный дом и легковой автомобиль. Повреждены соседние частные и многоквартирные дома, магазины, 2 автомобиля и станция технического обслуживания. Спасатели оперативно ликвидировали два очага пожара. Вместе с ними на местах ударов работали саперы ГСЧС и офицеры общины", – добавили в ГСЧС.

Среди погибших от российского удара по Мерефе была 41-летняя местная жительница.

Ее муж рассказал, что Любовь в день трагедии отправилась на работу, где работала косметологом. По его словам, уже через 5–10 минут после ее выхода раздался взрыв. Мужчина сразу начал звонить, однако она не отвечала, после чего он поехал самостоятельно искать ее. Тело жены он увидел неподалеку тропы – примерно в километре от их дома.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 мая российская оккупационная армия снова нанесла удары беспилотниками по Харькову. Целью путинских террористов стали жилые дома и гражданская инфраструктура в Новобаварском районе.

