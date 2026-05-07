'Украина будет действовать справедливо': Зеленский отреагировал на нарушение Россией режима тишины и предупредил о 'дальнобойных санкциях'

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в очередной раз не соблюдает режим прекращения огня. Киев, по его словам, будет действовать зеркально, в ответ на действия Москвы.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства предупредил, что Украина снова будет накладывать на РФ "дальнобойные" санкции.

Россия не соблюдает прекращение огня

По словам президента, только с начала 7 мая, российская армия наносит удары по Украине с применением ударных дронов, ракет и управляемых авиабомб.

"Только за время от начала суток и на утро было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов", – сказал он, добавив, что оккупанты также продвжують свою штурмовую активность на линии фронте.

Президент отметил, что Россия не рассматривает всерьез возможность прекращения огня, беспокоясь только из-заторжественного действа на Красной площади в Москве. Несмотря на то, что Кремль дальше убивает людей, говорит Зеленский, беспокойство тишиной в одном регионе столицы государства-террористки выглядит безумием.

"Украина будет действовать справедливо – со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией. В зеркальном порядке и в ответ на российские удары – наши дальнобойные санкции, в ответ на готовность России перейти к дипломатии будем идти путем дипломатии", – предупредил глава государства.

Что предшествовало

До этого Владимир Зеленский объявил о намерении ввести режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Украинская сторона заявила, что будет действовать зеркально – то есть в соответствии с действиями России, начиная с этого времени.

Украинский президент отдельно отметил, что решение о прекращении огня зависит от политической воли Москвы. И добавил, что российская сторона уже демонстрирует зависимость от позиции Украины, в частности в вопросах безопасности во время проведения мероприятий в столице РФ.

Напомним, как стало известно, Москва продемонстрировала, что выполнять его не собирается. С первых минут объявленного режима тишины, взрывы прогремели в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Херсоне, Сумах и др.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер МИД РФ Мария Захарова снова пригрозила ударами по "центру принятия решений" в Киеве. Она призвала дипломатические миссии и представительства международных организаций в Киеве "с максимальной ответственностью" отнестись к предыдущему заявлению своего и военного ведомств и, соответственно, покинуть украинскую столицу.

