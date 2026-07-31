"Нет места, где можно укрыться": кто контролирует Часов Яр и какова там ситуация. Карта

Часов Яр в Донецкой области остается под контролем Украины, однако из-за интенсивных боевых действий город фактически разрушен. Доступ к населенному пункту полностью перекрыт, а доставить гуманитарную помощь невозможно.

Видео дня

Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских сил. Об этом украинским СМИ рассказал начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

Город разрушен до основания

По словам главы ГВА, Часов Яр подвергся масштабным разрушениям в результате постоянных обстрелов и боев.

"Город фактически разрушен. Там нет места, где можно укрыться", – подчеркнул Сергей Чаус.

Если в 2024 году и в начале 2025 года в городе ещё оставались мирные жители, то сейчас условия не позволяют безопасно находиться там.

Гуманитарная ситуация критическая

Из-за непрекращающихся боевых действий в настоящее время нет возможности доставить в Часовой Яр продукты питания, воду, средства гигиены или другую помощь.

Главные истории дня

Город фактически отрезан от поставок, что делает невозможной поддержку гражданского населения.

Бои продолжаются

Несмотря на сложную ситуацию, Часов Яр официально не находится под российской оккупацией.

По словам Чауса, в некоторых микрорайонах продолжаются оборонительные бои. Украинские военные сдерживают российские силы и не дают им продвинуться в направлении Константиновки.

Как сообщалось ранее, украинские военные показали кадры Часового Яра, снятые с дрона до начала активных боевых действий и после трех лет обороны города. На видео видно, как населенный пункт, который раньше был полон жизни, превратился в выжженную территорию.

Напомним, оккупационная армия России продолжает наступление на Константиновку в Донецкой области, используя привычную для себя тактику. Путинские войска пытаются атаковать небольшими штурмовыми группами, а сам город вражеская армия уничтожает авиабомбами и артиллерией.

Только проверенная информация — в нашем Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!