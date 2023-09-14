'Нет причин не верить Украине': немецкие депутаты требуют от Шольца передать Киеву ракеты Taurus

Ведущие партии Германии усиливают политическое давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы он одобрил решение о передаче Украине ракет дальнобойного действия Taurus. Они способны существенно навредить российской военной логистике., и промедление с их поставками грозит потерей жизни украинских солдат и мирных людей.

Об этом сообщило немецкое издание 2DF. Основной причиной, по которой Берлин все еще медлит с оказанием этой категории военной помощи для ВСУ, – опасение, что Киев начнет обстреливать территорию России.

"Члены наших партий неоднократно встречались с представителями руководства Украины, которые заверили, что бить ими по российским регионам никто не намерен. Мы не видим причин не доверять Украине", – заявили в коллективном письме "Зеленые", "СвДП" и "СДПГ".

При этом политики добавили, что окончание войны возможно только дипломатическим путем. Ракеты и другая помощь армии ВСУ необходимы для того, чтобы защититься от прямой агрессии оккупантов.

Напомним, что в Германии до сих пор не решили, будут ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. И если в США решат предоставить украинской армии свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое.

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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-премьер Джонсон написал статью, в которойобратился к Западу с острой критикой за промедление с поставками военной помощи, слишком дорого обходящееся украинцам. Он указал, что в Украине уже 20 000 человек с ампутированными конечностями, большинство из них служат в Вооруженных силах.

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