Писториус ответил, зависит ли решение Германии относительно ракет Taurus для Украины от предоставления ATACMS

В Германии до сих пор не решили, будут ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. И если в США решат предоставить украинской армии свои ракеты большой дальности ATACMS, это не станет "отмашкой" для Берлина сделать то же самое.

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Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters. По его словам, "в этой войне нет никакого автоматизма".

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус заявил, что поставки немецких Taurus и американских ATACMS в Украину не связаны между собой. И если в Вашингтоне примут решение передать Киеву свои ракеты большой дальности, это вовсе не значит, что Берлин непременно передаст свои крылатые ракеты Taurus.

"В этой войне нет никакого автоматизма", – заявил Писториус журналистам в кулуарах визита в Кельн.

Он добавил, что дискуссии о поставках ракет Taurus в Украину в Германии продолжаются.

О предоставлении этих ракет с дальностью свыше 500 км Киев просил неоднократно. В ответ федеральный канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что Берлин будет действовать в вопросах поставок оружия только совместно с Вашингтоном.

Пока Германия и США размышляют, стоит ли передать украинской армии свои дальнобойные ракеты, Великобритания и Франция уже предоставили Украине крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp, аналогичные Taurus.

Впрочем, возможно, что решение Вашингтона по поводу поставок ATACMS – не за горами. Так, на днях американский телеканал ABC сообщил, что США, скорее всего, впервые поставят эти ракеты в Украину. О "продвижении в обсуждении ATACMS" заявил также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, воздержавшись, впрочем от подробностей.

"Крылатые ракеты трудно обнаружить радарами ПВО, поскольку они летят на малых высотах. В основном они используются для поражения важных целей в тылу противника, таких как командные бункеры, склады боеприпасов и топлива, аэродромы и мосты. Россия использует ракеты большой дальности для поражения целей на Украине, включая гражданскую инфраструктуру, и у Украины нет простого способа ответить на такие атаки", – описали в Reuters причины, по которым украинская армия нуждается в подобном вооружении.

Напомним, после последних заявлений западных СМИ, что США близки к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет ATACMS с кассетными боеголовками, в Пентагоне высказались по этому поводу.

Там заявили, что непременно сообщат, если решение будет принято. Как отметил спикер Пентагона Пат Райдер в понедельник, 11 сентября, Вашингтон продолжает поддерживать "тесный контакт" с союзниками относительно оборонных потребностей Украины. Однако сейчас у США "нет ничего нового для объявления".