After action review по поводу неудачного штурма маяка подразделением 73-го центра ССО на острове Тендра 29.02.2024

Выводы о причинах:

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1. Високий ризик плану: лобова атака на опорний пункт у розрахунку на раптовість та швидкість застосування штурмових груп, які висувались на неброньованих катерах. Це приблизно як штурмувати посадку на пікапах. Замість маневру вогнем приоритет був відданий маневру ногами.

2. Проблеми управління не дозволили реалізувати перевагу у розвідці та вогневій підтримці. Хоча перевага у засобах розвідки та вогневої підтримки була створена значна.

3. Проблеми організації звʼязку, які не були виявлені на етапі підготовки.

4. Недооцінка можливостей дронів у штурмових операціях.

5. Недооцінка противника та можливостей організованого спротиву.

Наслідки:

11 військовослужбовців загинуло, 2 зникло без вісті, 1 у полоні.

Втрати ворога: 2 ліквідовано.

Мета даних висновків - не допустити повторення того самого трагічного провалу, який вже мав місце при проведенні штурмової операції ГУР МО на острові Зміїний 7 травня 2022 року. Політизація та героїзація того невдалого рейду та відсутність належного аналізу у військовому керівництві призводить до повторення тих самих помилок.

Аналіз операцій на острові Зміїний та Тендрівський косі підготую та буду розповсюджувати виключно серед військовослужбовців за їх запитами, з метою вдосконалення застосування боєздатних підрозділів спецпризначення у майбутньому.