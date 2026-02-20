"Невозможно на данный момент": командующий Нацгвардией объяснил, почему Украина не будет уступать территории и чего не хватает для победы

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко отметил, что территориальные уступки для Украины неприемлемы. Он очертил ключевые потребности Сил обороны для достижения победы и оценил временные рамки дальнейшего сопротивления российской агрессии.

Стратегической целью Украины остается возвращение оккупированных территорий. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко в интервью для BBC.

Однако сейчас ключевой задачей является сохранение государства, армии и населения. Сценарий передачи украинских земель России не рассматривается, поскольку это противоречит как правовым принципам, так и общественному запросу.

Пивненко считает, что для изменения ситуации на поле боя Украине не хватает прежде всего дальнобойных средств поражения, которые позволили бы работать на оперативной глубине противника. В то же время на тактическом уровне украинские подразделения имеют необходимые дроны и вооружение и демонстрируют высокую эффективность.

"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов – это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться".

Сейчас есть дефицит личного состава для полноценных ротаций. С другой стороны, несмотря на численное преимущество России, давление на ее экономику и затяжной характер войны создают для агрессора долгосрочные проблемы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Александр Пивненко рассказал в интервью для медиа о Покровске. Ситуация остается одной из самых сложных на фронте, однако украинские силы накапливают подразделения для локальных штурмовых действий.

