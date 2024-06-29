'Невозможно сдержать слез': сеть взбудоражил звонок освобожденной из плена украинки дочери. Видео

Освобожденная из российского плена украинка Елена Пех вернулась в Киев и впервые позвонила по телефону своей дочери. Русские удерживали ее шесть лет.

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Трогательный момент разговора попал на видео. Роликом поделился омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Не плачь, не плачь. Я тебя очень люблю. Все хорошо. Я тебя очень люблю. Я уже в Украине. Меня такие ребята хорошие встретили. Какие цветы мне подарили. Не плачь, все закончилось, я дома", – сказала Пех дочке , едва сдерживая слезы.

Елена Пех, научная сотрудница Горловского художественного музея, провела шесть лет в русском плену. Женщина попала в плен в 2018 году, россияне обвинили ее в "шпионаже" и приговорили к 13 годам колонии.

Президент Владимир Зеленский опубликовал трогательные кадры с украинцами, которых удалось вернуть из плена РФ. Граждан нашей страны, проведших длительное время в неволе, встречали с флагами Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из российского плена еще 10 гражданских. Из неволи вернулись Нариман Джелял, Валерий Матюшенко, Елена Пех, Богдан Гелета, Иван Левицкий, Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

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