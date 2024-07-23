'Невыразимая боль': в боях за Украину погиб 30-летний пограничник с Сумщины. Фото

Защищая Украину, погиб молодой пограничник из Сумской области Богдан Гриценко. Воин, которому весной исполнилось 30 лет, принял свой последний бой 20 июля.

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Погиб Богдан в приграничной области Сумской области. Трагическое известие сообщили в Краснопольском поселковом совете.

"Снова скорбная весть всколыхнула нашу общину. Погиб наш земляк, уроженец поселка Михайловское, сержант – ГРИЦЕНКО Богдан Романович, 07.04.1994 года рождения. Верный Воинской присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполняя военный долг, погиб во время 20 июля 2024 года, в районе населенного пункта Рясное, Сумского района, Сумской области", – отмечено в сообщении.

23 июля кортеж с телом Героя встречают на малой родине. Похоронят защитника на Аллее Героев центрального кладбища в Краснополье.

"Молодому защитнику-пограничнику навечно 30 лет. Неописуемая боль... Искренние соболезнования родным и близким Богдана. Царство небесное, вечная память Герою", – написал главный редактор местной газеты "Победа" Александр Моцный.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погиб командир стрелкового отделения Полтавщины Андрей Ольховой. У Героя осталась маленькая дочь.

Также сообщалось, что в Кривой Рог вернули тело защитника Ярослава Корниевского, погибшего в начале полномасштабной войны. Родные Героя уверены, что Ярослава оккупанты застрелили в плену.

Кроме того, в боях за Украину погиб защитник из Ровенской области Павел Акимович. До полномасштабной войны воин, которому было 39 лет, работал учителем.